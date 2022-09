Sprawdziliśmy, na ile wystarczy nam 20 zł w ofertach na kartę u „wielkiej czwórki”

Jeśli czytacie moje „telekomowe” wpisy na Antyweb, zdążyliście już pewnie zauważyć, iż coraz bardziej zaczynam się przekonywać do ofert na kartę, w miejsce subskrypcji czy abonamentów z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dziś postanowiłem się przyjrzeć cennikom „gołych” ofert na kartę.

Najtańsza obecnie i najbogatsza w transfer oferta bez długoterminowego zobowiązania (miesięczne pakiety w ofertach na kartę/subskrypcje/abonamenty z miesięcznym okresem wypowiedzenia) kosztuje 19,99 zł miesięcznie w Heyah. Mowa oczywiście o ofertach z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz paczką transferu danych - w Heyah jest to 20 GB.

Co jednak, gdy rzadko rozmawiamy przez telefon, mało wysyłamy wiadomości, a głównie odbieramy połączenia i korzystamy z transferu danych? Z pomocą przychodzą nam oferty na kartę, bez wykupowania pakietów - jednorazowych czy cyklicznych. Postanowiłem dziś sprawdzić, na ile wystarczy nam takie 20 zł doładowania raz w miesiącu w ofertach na kartę - Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Oferta na kartę w Orange, Play, Plus, T-Mobile - cennik

W najgorszej sytuacji w tym zestawieniu jest Orange, który jako jedyny do tej pory zapowiedział już, pierwszą od dłuższego czasu podwyżkę cennika w ofercie na kartę. Wejdzie ona w życie od 1 października, ale uwzględnimy ją już w poniższych tabelkach.

Orange na kartę cennik Połączenia Wiadomości SMS Wiadomości MMS Transfer danych (100kB) Koszt jednostkowy 0,49 zł 0,29 zł 0,49 zł 0,03 zł Zużycie z budżetu 20 zł 40,81 minut 68,96 wiadomości 40,81 wiadomości 66,6 MB

Play na kartę cennik Połączenia Wiadomości SMS Wiadomości MMS Transfer danych (100kB) Koszt jednostkowy 0,39 zł 0,25 zł 0,45 zł 0,12 zł Zużycie z budżetu 20 zł 51,28 minut 80 wiadomości 44,44 wiadomości 16,6 MB

Plus na kartę cennik Połączenia Wiadomości SMS Wiadomości MMS Transfer danych (100kB) Koszt jednostkowy 0,39 zł 0,20 zł 0,40 zł 0,12 zł Zużycie z budżetu 20 zł 57,14 minut 100 wiadomości 50 wiadomości 16,6 MB

T-Mobile na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Transfer danych (1MB) Koszt jednostkowy 0,40 zł 0,25 zł 0,40 zł 0,25 zł Zużycie z budżetu 20 zł 50 minut 80 wiadomości 50 wiadomości 80 MB

Przez tę podwyżkę w Orange na kartę za doładowanie 20 zł, wykonamy najmniej połączeń telefonicznych, wyślemy też mniej wiadomości SMS i MMS w tym budżecie. Najwięcej z kolei w ofercie na kartę Plus - prawie godzina rozmów lub 100 wiadomości SMS, ewentualnie 50 wiadomości MMS.

Co z transferem danych? Jak widać, za 20 zł możemy wykorzystać mizerne paczki danych, dlatego operatorzy dodają bonusy za doładowania.

Transfer danych w ofertach na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Wadą tych bonusów jest krótki czas ich ważności. Jednak Orange, jako jedyny operator umożliwia wydłużenie każdego bonusu do roku za 29 zł - jednorazowa opłata (to nie jest ta sama usługa co RWK).

I tak, za doładowanie kwotą 5 zł, dostajemy 2,5 GB transferu danych, 20 GB za każde doładowanie w aplikacji Mój Orange. Przy doładowaniu raz w tygodniu za łącznie 20 zł (4 x 5 zł) miesięcznie mamy więc 90 GB.

Dodatkowo w promocji 300 GB za darmo przez rok, co miesiąc dochodzi 25 GB transferu. Łącznie jest to więc 115 GB. Co ważne, nie musimy się tu martwić opłatami za transfer z doładowań po zużyciu tych bonusów, Orange automatycznie włącza lejek, również klientom bez wykupionych pakietów.

Znacznie gorzej to wygląda u innych operatorów, w regulaminie ofert na kartę w Plus, Play i T-Mobile bez wykupionych pakietów, nie znalazłem informacji o lejku, więc korzystanie w takim przypadku z internetu w telefonie, będzie pomniejszało nam środki z doładowań - wręcz znikną one błyskawicznie, po wykorzystaniu transferu z bonusu.

W Plus za doładowanie kwotą 20 zł dostajemy 4 GB transferu danych w bonusie - ważne 20 dni, w T-Mobile 7 GB - ważne 30 dni (u obu operatorów bonusy się kumulują przy kolejnych doładowaniach dokonanych przed upłynięciem ich ważności). Z kolei w Play jest tylko bonus za cykliczne doładowanie kwotą minimum 10 zł co miesiąc - 10 GB ważne 5 dni. Jednak promocja ta kończy się wraz z końcem tego roku (regulamin).

Tak więc, jeśli nie chcecie korzystać z pakietów w ofertach na kartę, najlepszą opcją będzie oferta na kartę w Orange. Wymagana jest tu tylko wcześniejsza opłata 29 zł na rok, po której w zasadzie dowolnie można wykonywać w tym czasie doładowania za 5 zł, nie martwiąc się przy tym ważnością bonusów. Za kwoty z doładowań można wykonywać te sporadyczne połączenia czy wysyłać wiadomości, a transfer danych w wystarczającej ilości dostarczają same bonusy, które też się kumulują po każdym doładowaniu.