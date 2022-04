UPC przegrało z UOKiK. Sąd podtrzymał rekompensaty dla klientów

Sąd potwierdził, że do zmiany warunków umowy konieczna jest odpowiednia klauzula modyfikacyjna. To postanowienie precyzujące, co i w jakich okolicznościach może ulec zmianie, w konsekwencji wpływając na cenę usługi. Takiej klauzuli w umowach z UPC Polska nie było.

czytamy w wiadomości opublikowanej na Twitterze przez UOKiK. Tym samym organ podtrzymał karę 817 tys. i rekompsensaty dla konsumentów, którzy o jego decyzji muszą zostać pisemnie i SMSowo powiadomieni. Sprawa ciągnęła się od kilku lat - i pierwsza decyzja zapadła już w 2016 roku. UPC Polska w swoich umowach, które zawarte zostały na czas nieokreślony, nie wspomniał słowem o klauzulach modyfikujących, w których byłyby zapisane ustalenia i warunki w których firma może zmieniać ceny i usługi.

To kolejny z całej fali wyroków, o których informujemy regularnie. Już w 2016 Konrad wspominał o karze nałożonej na UPC Polska, zaś nie dalej niż w ubiegłym roku Piotr wspominał o przysługującym zwrotom za aktywowanie bez zgody użytkowników usługi "Pakiet bezpieczeństwa". Przez lata sporo się tego nazbierało, firma od lat jest na celowniku UOKiKu. Chwilę wcześniej zresztą poddane krytyce były praktyki konsultantów telefonicznych, którzy nie informowali swoich rozmówców o przysługujących im prawach. No cóż — pozostaje zatem nadzieja, że oficjalne już przejęcie UPC Polska przez Play będzie wiązało się z całym szeregiem zmian i do takich sytuacji już nie będzie dochodzić regularnie, jak miało to miejsce dotychczas.