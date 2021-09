Co przejęcie UPC oznacza dla nas wszystkich, nie tylko dla klientów Play i UPC?

Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba najpierw poznać historię Grupy Iliad we Francji, a ta do złudzenia przypomina historię Play w Polsce.

Z jedną różnicą, która przemawia na korzyść obecności Grupy Iliad w Polsce. Otóż we Francji rozpoczęli działalność w 1999 roku pod marką Free, w ramach której oferowali klientom zupełnie darmowy dostęp do internetu za pomocą modemu. Byli więc challengerem na rynku francuskim w dostępie do sieci, czym wprowadzili spore zamieszanie wśród operatorów i dokonali z czasem zmiany układu sił. Dziś są liderem usług szerokopasmowego dostępu do internetu i posiadają największą sieć światłowodów we Francji z liczbą klientów na poziomie 6,6 mln.

To tak samo jak Play w 2008 roku był challengerem z kolei na rynku usług mobilnych w Polsce, bez własnej infrastruktury, bazując tylko na roamingu krajowym Orange, T-Mobile i Plus mogli zaproponować dużo niższe ceny jak dziś operatorzy wirtualni, czym szybko zdobywali rynek.

Drugi ważny moment w historii Grupy Iliad we Francji to debiut na rynku mobilnym pod marką Free Mobile w 2012 roku, kiedy to zaoferowali klientom atrakcyjne pakiety telefonii komórkowej bez konieczności podpisywania długoterminowych umów.

Taka wojna cenowa nie pozwoliła im jednak na przegonienie trzech innych operatorów we Francji, między innymi Orange, bo to był trochę spóźniony debiut i do dziś pozostają czwartą sią na rynku francuskim, ale z niewielkim dystansem do czołowej trójki z bazą 13,4 mln klientów.

Niemniej Grupa Iliad weszła na polski rynek telefonii komórkowej na gotowe, Play przez te kilkanaście lat w Polsce zdobył pozycje lidera, razem z Orange - oba telekomy mają po 15 mln klientów, więc Grupa Iliad może skupić się na tym na czym najbardziej się zna, czyli na budowie i rozwoju sieci światłowodowych w Polsce.

Jeszcze w kwietniu tego roku Business Insider Polska dotarł do informacji, iż Grupa Iliad przymierza się do budowy sieci światłowodów w Polsce, która pozwoliłby dotrzeć do 2 mln gospodarstw w Polsce, w miejscach gdzie Orange go nie oferuje.

Aktualnie w zasięgu światłowodów Orange jest 5 mln gospodarstw domowych w Polsce, ale podpiętych do nich jest jedynie 827 tysięcy klientów, bo albo korzystają ze stacjonarnego dostępu szerokopasmowego Orange - 2,7 mln klientów albo mają internet stacjonarny u operatorów kablowych.

I tu zaczynają się dla Grupy Iliad podobne liczby. Po przejęciu UPC uzyskają z miejsca zasięg internetu stacjonarnego dla przeszło 3,6 mln gospodarstw domowych, z liczbą klientów internetu stacjonarnego na poziomie 1,3 mln.

Do tego nie zamierzają kończyć współpracy z Vectrą, której zasięg wynosi obecnie 4,6 mln gospodarstw domowych i 1,7 mln klientów.

Oczywiście infrastruktura ta wymaga inwestycji, w większości są to światłowody, ale tylko FTTB (Fiber To The Building), czyli trzeba będzie miedź wymieniać w budynkach, niemniej jeśli to się uda będzie to równorzędny partner dla Orange, który udostępnia światłowody FTTH (Fiber To The Home).

Tak, partner, bo Grupa Iliad liczy na otwarcie się rynku światłowodów w Polsce i jednoczesne oferowanie dostępu do nich z własnych zasobów i konkurencji, zwłaszcza Orange, ale chcą by udostępniał on swoją sieć na korzystniejszych warunkach, w tym celu będzie lobbował u naszego krajowego regulatora.

Thomas Reynaud, prezes Iliadu w wypowiedzi dla serwisu Parkiet:

Chcemy rozszerzyć zasięg UPC. Będziemy nadal korzystać z sieci Vectry i sieci POPC na odległych (od miast – red.) obszarach. Dlatego podejście regulatora rynku będzie kluczowe. Zależy nam na jasnych zasadach gry, jeśli chodzi o wspólne inwestycje i zapewnienie niedyskryminujących warunków dostępu do infrastruktury. To klucz do cyfryzacji polskiej gospodarki.

Myślę, że to powinno się udać. Kluczowa jest tutaj baza 15 mln klientów mobilnych Play i Orange i popularność usług konwergentnych. Z pewnością na obszarach gdzie jest tylko zasięg światłowodów Orange mieszka wielu klientów Play i tak samo na obszarze z zasięgiem tylko UPC czy Vectry mieszka wielu klientów Orange. Podobne zależności występują też na sieci światłowodów Plusa i Netii (w obecnej konfiguracji podziału sił wydaje się, że T-Mobile już musi przejąć Vectrę, by się liczyć na tym rynku).

Wzajemne udostępnienie na tych obszarach własnej infrastruktury powinno przynieść korzyści wszystkim. Operatorom - więcej lojalnych klientów. Nam - w końcu będziemy mogli taniej skorzystać z oferty komórkowej ze światłowodami u jednego operatora. No i naszej gospodarce, która bez powszechnego, szybkiego i niezawodnego dostępu do szybkiego internetu będzie się rozwijać wolniej.

