Play i UPC Polska już oficjalnie razem pod jednym dachem

Play i UPC Polska łączą siły

Play zakupił 100% udziałów w UPC Polska od grupy Liberty Global za 7 mld PLN. To jedna z największych transakcji na naszym rynku, za sprawą której Play będzie w stanie oferować szereg nowych usług telekomunikacyjnych. W informacji prasowej jest też mowa o tym, że obie firmy stworzą jednego operatora, więc wszystko wskazuje na to, że marka UPC może wkrótce zniknąć z rynku. Play jest obecnie liderem rynku telekomunikacyjnego z ponad 15,7 mln klientów. Operator świadczy usługi telefonii mobilnej, stacjonarnej, telewizji oraz usług dla domu. Posiada nowoczesną infrastrukturę mobilną i niemal 10 tys. stacji bazowych w całym kraju, obejmując swoim zasięgiem prawie 100% ludności.

Natomiast UPC Polska posiada ponad 1,5 mln abonentów i dociera do ponad 3,7 mln gospodarstw domowych. Jest ogólnopolskim dostawcą internetu szerokopasmowego w domu o prędkości do 1 Gb/s oraz bogatej oferty cyfrowej rozrywki dostępnej w 4K i na urządzeniach mobilnych. Poza tym Play nadal kontynuuje również współpracę z siecią Vectra, dzięki czemu będzie w stanie dostarczać swoje usługi stacjonarnego internetu jeszcze większej liczbie klientów. To dobra wiadomość, bo patrząc na cenniki, oferta Play wypada bardzo korzystnie na tle konkurencji. Francuska grupa Iliad, która jest właścicielem Play, słynie z twardych warunków jakie stawia konkurentom na rynku i wygląda na to, że to samo czeka nas w Polsce. Z korzyścią dla wszystkich klientów.

"Łączymy dziś największą i najnowocześniejszą sieć mobilną z najszybszym internetem światłowodowym oraz najbogatszą ofertą telewizji i rozrywki. Razem, dzięki utalentowanym i fantastycznym zespołom Play i UPC, zdefiniujemy na nowo konwergencję z korzyścią dla klienta." - powiedział Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Play.

Transakcja nie wymaga od dotychczasowych klientów obu podmiotów żadnych działań. Umowy zawarte przez klientów z operatorami pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów.

źródło: Play