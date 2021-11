Mocne uderzenie UPC. Takiej promocji dawno nie było na polskim rynku

Internet z telewizją i 4 pakietami premium

Świąteczny pakiet nazwany „Hit Mikołaja" to prawdziwy hit dla osób, które poszukują oferty na szybki internet stacjonarny z bogatą ofertą telewizyjną.

W pakiecie tym znajdziemy:

dostęp do internetu stacjonarnego: 750Mb/s szerokopasmowy oparty na światłowodzie z "Inteligentnym WiFi"

największy pakiet telewizyjny: Max Premium z 184 kanałami, w tym kanały premium Cinemax i Filmbox

dostęp do czterech pakietów premium: HBO, Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Viaplay

dekodery 4K do wyboru: UPC 4K TV BOX lub 4K CI CARD

dostęp do aplikacji UPC TV GO

To wszystko w cenie 99,99 zł przez cały okres obowiązywania umowy. Jak bardzo to atrakcyjna oferta niech świadczy tylko fakt, że za sam dostęp do tych czterech pakietów premium z osobna, zapłacilibyśmy łącznie przeszło 110 zł miesięcznie, a w pakiecie mamy przecież jeszcze dostęp do internetu stacjonarnego czy najwyższego planu z kanałami telewizyjnymi.

Jeden z najtańszych dostępów do 5G w Polsce

Przy okazji tej promocji UPC poinformowało o wprowadzeniu do oferty planów abonamentowych z dostępem do 5G. Plan Super 5G za 24,99 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 25 GB transferu danych to obecnie jedna z najtańszych opcji na 5G na rynku.

Najtańsza oferta z dostępem do 5G w Orange na kartę kosztuje 40 zł miesięcznie (w abonamencie 60 zł, a w Orange Flex 80 zł), w Play na kartę - 35 zł (60 zł w abonamencie) w Plus na kartę 40 zł (w abonamencie 35 zł), a w T-Mobile 40 zł w ofercie na kartę i w abonamencie 65 zł. Porównywalne ceny możemy znaleźć jedynie u wirtualnych operatorów - Otvarta czy Lajt Mobile.

Bogdan Bucurei, CMO, UPC Polska:

W UPC stale dbamy o to, by dostarczać najwyższej jakości internet i najbogatszą telewizyjną rozrywkę w najatrakcyjniejszych cenowo pakietach, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia naszych klientów i przynosząc chwile radości dla całej rodziny. Wierzymy, że nasze nowe oferty mobilne 5G i świąteczny pakiet domowy „Hit Mikołaja”, wraz z naszym nowym wachlarzem ofert, będą cieszyły naszych klientów i po raz kolejny udowodnią, że UPC jest na polskim rynku dostawcą pierwszego wyboru.

Nowa oferta komórkowa UPC dostępna jest dla obecnych i nowych klientów, bez konieczności dokupywania do tego usług stacjonarnych. Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy.

Źródło: UPC.