Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił jeszcze bardziej przyjrzeć się kwestii reklamowanych scamów przez influencerów, co jest świetną informacją. W mediach społecznościowych stale mamy do czynienia z absurdalnymi reklamami - całość jest szczególnie widoczna na Instagramie.

Od podróbek słuchawek AirPods, przez produkty które nigdy nie trafiają do osób opłacających zamówienia, po wybielacze zębów, powodujące trwałe uszczerbki na zdrowiu. Brzmi przerażająco, nieprawdaż? A to niestety norma wśród niektórych polskich influencerów, którzy mają milionowe zasięgi i wykorzystują swoich (często naprawdę młodych) fanów do zarobienia paru groszy, nawet kosztem ich zdrowia.

Podobnych sytuacji było wiele, a tłumaczenia za każdym razem są takie same - nie wiedzieliśmy, że to scam. Cóż, wystarczy przeczytać umowę i dowiedzieć się czegokolwiek o firmie, z którą podpisuje się deal. UOKiK po raz kolejny informuje o możliwości zgłaszania im takich sytuacji.

Jeśli zaobserwowaliście reklamę scamu przez jakiegoś influencera, zgłoście sprawę na adres scam@uokik.gov.pl. W wiadomości warto zawrzeć link do danego posta, zrzut ekranu lub materiał wideo. Zgłoszenie zostanie dokładnie przeanalizowane i może doprowadzić nawet do postawienia zarzutów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów gwarantuje pełną anonimowość, więc nie musicie obawiać się ewentualnych nieporozumień czy konfrontacji z danym influencerem. Wspaniale, że podobne akcje zaczną być brane pod lupę - samowolka i brak konsekwencji po czynach niektórych znanych osób i tak trwała zbyt długo.

Coraz więcej krajów dokładniej przygląda się działaniom influencerów. Niedawno informowaliśmy, że w Chinach zostało ukaranych ponad tysiąc influencerów, którzy musieli zapłacić 210 milionów kary. Jakiś czas temu w Polsce UOKiK ukarał trzech mężczyzn na łącznie 740 tysięcy złotych za promowanie piramid finansowych. Jak wszystko wskazuje, na tym się nie skończy. I bardzo dobrze.