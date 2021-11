Influencerzy na celowniku UOKiK. Walka z kryptoreklamą i scamem trwa

Gdy kilka miesięcy temu informowaliśmy Was o postępowaniu UOKiK Krzysiek poddawał w wątpliwość skuteczność tego typu działań. Walka z kryptoreklamą to jak walka z wiatrakami. Ukrócić tego procederu w łatwy sposób się nie da, ale to nie oznacza wcale, że nie warto tych prób podejmować. Tym bardzie, że Urząd informuje, iż w toku trwającego postępowania wielu twórców już zaczęło oznaczać poprawnie swoje materiały. W praktyce oznacza to, że użytkownicy, w wielu przypadkach, wiedza, że mają do czynienia z reklamą.

Jednak UOKiK nie spoczywa na laurach i rozszerza swoje działania i oprócz kryptoreklam, zabiera się za promowanie w polskich mediach społecznościowych scamu - działań wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu zachęca do wskazywania influencerów, którzy, zdaniem samych użytkowników sieci społecznościowych, reklamują scam. Na adres email scam@uokik.gov.pl można wysyłać zgłoszenia, które po przeanalizowaniu prowadzić będą po postawienia zarzutów. W wiadomości warto zamieścić zrzut ekranu, nagrany film lub link do posta lub konta twórcy z opisem zaobserwowanych nieprawidłowości. Urząd gwarantuje anonimowość i na żadnym kroku postępowania nie będą one publikowane.

UOKiK walczy z kryptoreklamą i scamem wśród polskich influencerów

Prezes UOKiK uderza także w znane w mediach społecznościowych nazwiska. Część adresatów nie odbiera korespondencji lub nie odpowiedziała na zadane pytania. Nie przesłała również wymaganych dokumentów. W przypadku Marka Kruszela (Kruszwil), Marcina Dubiela (MD), Julii Kuczyńskiej (Maffashion) i Marleny Sojki (Marley), którzy są wymienieni przez UOKiK z nawziska, uruchomione zostało postępowanie. Jego skutkiem będzie nałożenie kar finansowych za brak współpracy

Takie zachowanie odczytujemy jako brak współpracy z Prezesem Urzędu w toku prowadzonego postępowania, za co grożą osobne sankcje finansowe. Z tego też powodu wszcząłem postępowania w sprawie nałożenia kary za brak udzielenia informacji. Nie wykluczamy kolejnych tego rodzaju działań – zarówno względem przedsiębiorców, którzy nie udzielają informacji w postępowaniu dotyczącym kryptoreklamy, jak i tzw. scamu.

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Źródło: informacje prasowe