Unia zasadza się na kierowców. Utrata prawa jazdy jeszcze bardziej dotkliwa

Unia Europejska jest coraz bliżej wprowadzenia cyfrowego dokumentu poświadczającego możliwości posiadacza do poruszania się pojazdami po drodze. Szykują się też zaostrzone kary i nowe zasady dla młodych kierowców.

Unia Europejska szykuje prawdziwą rewolucję w przepisach dotyczących prawa jazdy. W najbliższych latach kierowców czekają zmiany, w tym wprowadzenie cyfrowego dokumentu, nowe zasady dla młodych kierowców i zaostrzone kary za poważne wykroczenia. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i dostosować przepisy do ery cyfrowej.

Cyfrowe prawo jazdy już wkrótce

Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy, które ma być dostępne w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym do końca 2030 roku. Będzie ono częścią Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej – odpowiednika polskiej aplikacji mObywatel, ale obowiązującego w całej UE.

Mimo że cyfrowy dokument stanie się standardem, kierowcy wciąż będą mogli wybrać tradycyjną, plastikową wersję prawa jazdy. Obie formy będą ważne przez 15 lat (lub 10 lat, jeśli dokument pełni również funkcję dowodu osobistego, jak np. we Włoszech).

Jednak na tym Unia Europejska nie zamierza poprzestawać. Planuje wprowadzić dwuletni okres próbny dla nowych kierowców, w trakcie którego będą oni podlegać surowszym zasadom. Za jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków czy brak zapiętych pasów grozić im będą wyższe kary.

Jest jednak tego jasna strona. Aby rozwiązać problem braku kierowców zawodowych, 17-latkowie będą mogli zdobyć prawo jazdy na ciężarówki i busy, ale tylko pod warunkiem jazdy z doświadczonym kierowcą. Pełne uprawnienia na samochody ciężarowe będzie można uzyskać już w wieku 18 lat, a na autobusy – 21 lat (obecnie 24 lata).

Nowe przepisy wprowadzają też zmiany w zakresie badań lekarskich. Kierowcy zawodowi (ciężarówki, busy) będą musieli przechodzić regularne kontrole, a państwa członkowskie same zadecydują, czy wymagać badań przy przedłużaniu prawa jazdy, czy pozwolić na samodzielną deklarację stanu zdrowia. Odrzucono natomiast pomysł obowiązkowych badań dla kierowców powyżej 70. roku życia, uznając go za dyskryminujący.

Ostrzejsze kary za utratę prawa jazdy

Jedną z najważniejszych zmian będzie unijny system wymiany informacji o odebranych prawach jazdy. Jeśli kierowca straci dokument w jednym kraju UE za poważne wykroczenia (np. jazdę pod wpływem alkoholu, znaczne przekroczenie prędkości czy spowodowanie wypadku), kara będzie obowiązywać w całej Unii.

Grafika: depositphotos