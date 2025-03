Elektryczny BYD ATTO 2 wjeżdża do Polski – jest taniej niż myślisz

Nowego SUV-a od BYD możesz w programie Nasze Auto dorwać poniżej 100 tys. zł. Zobacz, co skrywa w środku.

Tesla już drugi miesiąc z rzędu notuje wyraźny spadek sprzedaży auto w Europie, na co zadowoleniem patrzą chińscy producenci, którzy chcą wypełnić tę lukę i mają na to całkiem spore szanse. Dziś zadebiutował na polskim rynku BYD Atto 2, czyli stosunkowo niedrogi elektryk z niezłym wyposażeniem – to propozycja dla zwolenników kompaktowych SUV-ów.

Reklama

BYD Atto 2 – miejski design ze sportową nutą

BYD coraz mocniej rozpycha się na rynku motoryzacyjnym – chińska marka wskoczyła w ubiegłym roku na 3 miejsce w rankingu firm samochodowych (pod kątem globalnej sprzedaży w milionach sztuk) i 6 miejsce wśród wszystkich producentów OEMs na świecie. Dziś BYD dołożyło kolejną cegiełkę do budowy swojej obecności na polskim rynku, prezentując model BYD Atto 2, który ma zachęcać Polaków nie tylko ceną, ale też przestronnym wnętrzem i bogatym wyposażaniem.

BYD Atto 2 to kompaktowy SUV o wymiarach 4310 mm długości, 1830 mm szerokości i 1675 mm wysokości, co oznacza, że jest on 145 mm krótszy i 45 mm smuklejszy niż większy model Atto 3. To typowo miejski design ze sportowymi elementami – wyróżnia się charakterystycznym pasem świetlnym, w pełni diodowymi reflektorami i mocno zaakcentowanymi nadkolami.

W środku BYD Atto 2 jest dość klasyczny, choć podświetlane elementy nadają mu nieco futurystycznego klimatu. Elementy wykonano głównie z dobrej jakości plastiku i wegańskiej skóry. Uwagę zwraca obrotowy ekran o przekątnej 10,1 cala (Active) lub 12,8 cala (Boost), z poziomu którego sterować można systemem infotainment z obsługą Android Auto i Apple CarPlay. Jest też sterowanie głosowe, podgrzewane fotele i kierownica (Boost), panoramiczna dach, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów o mocy 15W (Boost), a nawet… funkcja karaoke.

BYD podczas prezentacji mocno chwaliło się funkcją Vehicle-to-Load, czyli możliwością zasilania urządzeń elektrycznych mocą 3,3 kW – podano przykłady elektrycznego grilla, ekspresu do kawy czy sprzętu fotograficznego.

BYD Atto 2 może pochwalić się bagażnikiem po pojemności 400 L z możliwością zwiększenia do 1340 litrów po złożeniu tylnych siedzeń – to więcej niż w wielu samochodach segmentu C.

Osiągi, bateria i zasięg

BYD Atto 2 wyposażony jest w elektryczny silnik o mocy 130 kW (177 KM) z momentem obrotowym 290 Nm. To przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy, maksymalną prędkość 160 km/h i zasięg do 463 km w cyklu miejskim oraz 312 km w cyklu mieszanym.

W BYD Atto 2 zastosowano baterię Blade o pojemności 45,12 kWh, która wykorzystuje litowo-żelazowo-fosforanowe ogniwa – to ma przekładać się na wysoką trwałość i odporność na skrajne temperatury. To konstrukcja cell-to-body, co oznacza, że akumulator jest zintegrowany z nadwoziem, dzięki czemu sztywność nadwozia jest większa.

Reklama

BYD przekazało, że model obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym o mocy 65 kW, które umożliwia naładowanie baterii od 10% do 80% w 37 minut – zwykła trójfazowa ładowarka prądu przemiennego o mocy 11 kW pozwala na pełne naładowanie od 0 do 100 proc. w ciągu 5,5 godziny.

Cena i warianty

Reklama

Wersja Active (129 900 zł)

LED-owe reflektory i tylne światła

10,1-calowy ekran dotykowy infotainment

Bezkluczykowy dostęp NFC (smartfon, karta, smartwatch)

Panoramiczny dach

Czujniki parkowania tylne i kamera cofania

17-calowe felgi aluminiowe

Wersja Boost (141 000 zł)

12,8-calowy ekran dotykowy infotainment

Podgrzewane fotele i kierownica

Bezprzewodowa ładowarka do smartfona

Kamera 360°

Elektrycznie składane lusterka boczne

Ulepszony system audio z 8 głośnikami

Nowe SUV-y BYD można dorwać jednak jeszcze taniej, dzięki programowi Nasze Auto. Cena modelu Active obniża się do 89 900 zł, a modelu Boost do 101 000 zł.