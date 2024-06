Unia Europejska poluje na Apple. Oskarża ich o to, że nie grają według zasad

Apple zawsze lubi rozwiązywać sprawy po swojemu. I nawet dostosowywanie się do nowych wytycznych obowiązujących na europejskim rynku rozegrali wydeptaną przez siebie ścieżką. To jednak nie spodobało się Komisji Europejskiej, która — jak informuje Financial Times, planuje oskarżyć Apple o naruszenie Aktu o Rynkach Cyfrowych. Według organu administracyjnego producent iPhone'a nie spełnia wymagań dotyczących umożliwienia twórcom aplikacji kierowania użytkowników do ofert poza App Store bez opłat.

Unii Europejskiej nie podobają się rozwiązania Apple

Na tę chwilę nie są jeszcze znane szczegóły związane ze sprawą — ale wiele wskazuje na to, że Unii Europejskiej poza informowaniem o innych opcjach płatności nie podoba się także obowiązkowa opłata — tzw. Core Technology Fee. Obecnie jednak nie znamy jeszcze dokładnych zarzutów, które Komisja Europejska chce postawić Apple. Z obecnych informacji wynika jednak, że firma może stanąć w obliczu kar za nieprzestrzeganie przepisów, co może okazać się dla niej dość kosztowne. Mowa tu nawet o karze opiewającej na 5% średniego, dziennego, światowego przychodu. A ten ma opiewać na kosmiczne sumy rzędu ponad 1 miliarda dolarów.

Unia Europejska dopiero szykuje się na Apple. Firma ma jeszcze czas na wprowadzenie zmian

Unia Europejska ma dopiero przyglądać się bliżej zagraniom Apple. Z raportu wynika więc, że Apple może jeszcze mieć czas na wprowadzenie niezbędnych zmian w iOS, zanim regulatorzy oficjalnie zarzucą im nie granie według zasad narzuconych przez Akt o Usługach Cyfrowych.

Nie da się jednak ukryć, że Apple dokonało wielu istotnych zmian w swoim sklepie w ostatnich tygodniach, Wielką rewolucją było dopuszczenie w sklepie emulatorów. Ponadto na terenie Unii Europejskiej faktycznie mamy już dostęp do alternatywnych sklepów z aplikacjami. Wiąże się to jednak ze wspomnianą opłatą (Core Technology) — czym obciążani są użytkownicy. Wspominaliśmy o tym zresztą przy okazji Alt Store PAL. Poza sklepami — Apple wprowadziło również ekran wyboru domyślnej przeglądarki w Safari, co ma ułatwić rynkową konkurencję.

Czy faktycznie Apple ma się czego obawiać i zacznie wprowadzać zmiany w obrębie swojego ekosystemu? Prawdopodobnie przekonamy się w ciągu najbliższych kilku tygodni.