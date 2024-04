Wielu nie dowierzało, że ten dzień faktycznie nadejdzie. Ale jest: doczekaliśmy się w Europie innego sklepu z aplikacjami, niż ten podstawowy — App Store. I to nie byle jakiego, bo mowa tu o AltStore PAL. AltStore to marka którą wielu zainteresowanych instalacją oprogramowania spoza App Store mogła kojarzyć — projekt był przez lata prężnie rozwijany i... stosunkowo prosty w obsłudze. Bez jailbreaka można było za jego pośrednictwem zainstalować chociażby emulatory.

AltStore PAL startuje z dwiema aplikacjami i... za dostęp do niego trzeba będzie zapłacić. Jak to działa w praktyce — już wyjaśniam!

AltStore PAL: sklep z aplikacjami na iPhone'a, za dostęp do którego trzeba dodatkowo zapłacić

AltStore PAL dostępny jest dla użytkowników urządzeń Apple mieszkających na terenie Unii Europejskiej. Udostępnienie na tym rynku innych niż App Store sklepów zostało wymuszone prawnie. Jednak Apple nie byłoby sobą, gdyby nie wprowadziło kilku ograniczeń, w tym... specjalnej opłaty rocznej u Apple, Core Technology Fee. Nie jest ona co prawda jakoś spektakularnie wielka, ale to rzecz, którą twórcy takich przybytków zrzucają na użytkowników — dlatego za dostęp do AltStore PAL przyjdzie nam zapłacić. Nie będzie to 0,50 euro, ile wynosi CTF, a 1,50 euro rocznie (z podatkiem: 1,85). Twórcy AltStore PAL informują że te opłata poza kosztami Apple ma także pokryć zarządzanie płatnościami oraz koszty utrzymania serwera. Jednak cały proces płatności można sfinalizować za pośrednictwem Apple Pay, dlatego zakładam, że dla wielu użytkowników będzie to cenowo do przełknięcia — i finalizacja procesu zajmie nie więcej, niż kilka sekund.

Instalacja AltStore PAL

By uzyskać dostęp do aplikacji których nie ma w App Store — wystarczy przejść na oficjalną stronę i... skorzystać z opcji, która została świeżutko udostępniona. Warto jednak mieć na uwadze, że do skorzystania z niej niezbędne jest urządzenie z iOS 17.4 lub nowszym.

AltStore PAL debiutuje z dwiema aplikacjami

Debiut AltSore PAL to dopiero początek — i twórcy mówią wprost, że dlatego na rozruch oferują tylko dwie aplikacje od Rileya Testuta:

Delta — emulator oferujący dostęp do gier z Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, Game Boya, Game Boya Advance i Nintendo DS.

emulator oferujący dostęp do gier z Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, Game Boya, Game Boya Advance i Nintendo DS. Clips — narzędzie do zaawansowanego zarządzania schowkiem.

Warto jednak mieć na uwadze, że o ile ten pierwszy jest całkowicie darmowy i bez reklam — to za Clips trzeba już będzie dodatkowo zapłacić. Niewiele, bo minimalnie będzie to 1 euro, ale nie jest to aplikacja darmowa.

Nieśmiałe początki i plany na przyszłość

AltStore PAL debiutuje dość skromnie, ale spokojnie. Twórcy mówią wprost, że to dla nich rodzaj testu czy wszystko działa poprawnie i bezproblemowo. Chcą zachować pełną kontrolę nad tym co się dzieje i jak działa, a w niedalekiej przyszłości, gdy okaże się że wszystko jest jak być powinno — planują otworzyć się na oprogramowanie także od innych twórców. Jak sami twórcy AltStore PAL piszą, ma to być miejsce dla:

Wszystkie aplikacje są mile widziane, ale uważam, że AltStore ma największy sens dla mniejszych, niezależnych aplikacji, które w przeciwnym razie nie mogłyby istnieć z powodu zasad App Store. Istnieją niezliczone przykłady takich aplikacji, które nie są dozwolone w App Store z tego czy innego powodu; po prostu o nich nie wiemy, ponieważ nigdy nie było opcji dystrybucji dla tych biednych aplikacji.

Brzmi to niezwykle obiecująco i prawdopodobnie otworzy sporo nowych ścieżek którymi nikt, kto nie eksplorował AltStore'a czy nie miał jailbreaka w swoim urządzeniu... po prostu nie zna. Warto jednak mieć na uwadze, że na ten moment z opcji tej skorzystamy na iPhone'ach oraz iPadach.