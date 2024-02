Unia Europejska ma dość kombinowania Apple. Rusza kolejne dochodzenie

Apple jak to Apple, od lat robi wszystko według własnego widzimisię. Coraz więcej organów administracyjnych jednak bacznie przygląda się gigantowi na ręce bo najzwyczajniej w świecie nie podobają im się działania giganta z Cupertino. Teraz w mniemaniu Unii Europejskiej firma przesadza planując zmiany związane z aplikacjami internetowymi wraz z iOS 17.4.

W najnowszej wersji oprogramowania która w marcu ma trafić w ręce użytkowników ma zabraknąć wsparcia dla aplikacji internetowych, o czym na początku lutego informował Piotr:

(...) Apple w tej wersji całkowicie porzuciło wsparcie dla aplikacji internetowych - przynajmniej w Unii Europejskiej. Ma to być spowodowane zmianami, które na amerykańskiej firmie wymuszają przepisy z Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Ten zacznie obwiązywać na początku marca tego roku. Apple wraz z iOS 17.4 otwiera m.in. możliwość instalowania gier i apek spoza App Store, dzięki zewnętrznym sklepom z aplikacjami, oraz otworzy przed twórcami przeglądarek możliwość wykorzystywania przez nich alternatywnych do WebKit silników. Wygląda jednak na to, że ruch ten sprawi, że z iPhone'ów, które są używane w krajach unijnych, zniknie możliwość korzystania z aplikacji internetowych.