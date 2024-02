Nowa fala problemów z iPhone 15. Przybywa skarg użytkowników

Debiutujące minionej jesieni smartfony od Apple nie mają łatwej ścieżki. Prawdopodobnie po latach nikt o tym specjalnie pamiętać nie będzie, ale tuż po premierze użytkownicy masowo skarżyli się na to, że urządzenia się przegrzewają. Całe szczęście: wszystko udało załatać się aktualizacją. Później były kolejne kłopoty o których informowało coraz więcej użytkowników — z głośnikami. A w ostatnich tygodniach na forach pojawiają się wpisy użytkowników skarżących się na kolejne problemy z najnowszymi iPhone'ami. Chodzi o moduł Bluetooth.

fot. Kamil Świtalski

iPhone 15: problemy z Bluetoothem

Wpisów dotyczących problemów z rozłączaniem urządzeń stale na forach przybywa — i co gorsza, nie jest to związane wyłącznie z najnowszym wydaniem systemu iOS. Problem ciągnie się od kilku dobrych tygodni iii... kilku wersji systemu:

Od iOS 17 mam problemy z częstym rozłączaniem w moim samochodzie (bez carplay. BMW 2014) Bluetooth dla połączeń. Wykonuję połączenie głośnomówiące w samochodzie i po kilku sekundach Bluetooth rozłącza się i muszę ręcznie przełączyć się na głośnik w moim telefonie. Mam ten samochód od nowości i zmieniam iPhone'y prawie co roku i zwykle wersja x.0 ma pewne problemy z Bluetooth, ale teraz 2 główne wydania dla iOS 17 i problem nie został rozwiązany. Na iPhonie 12 nie ma tego problemu w moim samochodzie.

Problemy dotyczą nie tylko połączeń w samochodach, ale także rozłączania m.in. słuchawek Bluetooth:

Przesiadłem się z iPhone 15 Plus na 15 Pro Max (głupie, ale zmieniłem operatora, więc dostałem go za darmo) i mam okropne połączenia Bluetooth. Samochodowy Bluetooth jest w porządku. Ale zarówno na moich AirPods Max, jak i Beats Studio Buds, moja muzyka przerywa się i łączy ponownie, a połączenia są zrywane po 5 do 10 minutach. Wykonałem wszystkie resety. Mam nadzieję, że wkrótce otrzymamy aktualizację oprogramowania.

fot. Kamil Świtalski

I problem ma się ciągnąć od wielu tygodni. Co gorsza: jest on całkowicie losowy i... trudno szukać winnego w czymkolwiek innym, niż poszczególnych egzemplarzach. Bowiem gdyby wszystkie iPhone'y z linii 15 miały problemy z rozłączaniem słuchawek, nawet tych od Apple wyposażone w ich autorskie czipy oferujące bezproblemowe połączenia, to o sprawie zrobiłoby się znacznie głośniej. Na tę chwilę obserwujemy coraz więcej zgłoszeń od użytkowników, które pojawiają się na przestrzeni tygodni — ale trudno tu mówić o globalnym problemie.

Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej część użytkowników uzyskała pomoc kontaktując się z serwisami Apple. I pisząc o pomocy mam na myśli: otrzymała nowe smartfony, które wolne są od takich problemów.

Źródło