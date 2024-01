Wszyscy na to czekali. Prawdziwy Chrome i Firefox już wkrótce na iPhonie

Końcówka tygodnia przyniosła nam prawdziwą rewolucję. Apple zmuszone jest do wprowadzenia daleko idących zmian w swojej polityce, które są wymuszone przez Unię Europejską. Jedną z nich jest dopuszczenie do urządzeń mobilnych przeglądarek, wykorzystujących swoje silniki.

Apple zmienia swoją politykę względem App Store, zewnętrznych sklepów i płatności poza systemami Apple. Wraz z iOS 17.4 użytkownicy iPhone'ów w Unii Europejskiej otrzymają dodatkowe narzędzia i i możliwości, które mogą zarówno ucieszyć, jak i rozczarować wszystkich. Także deweloperów. Nie da się jednak ukryć, że Akt o rynkach cyfrowych wywraca do góry nogami dotychczasowe działania amerykańskiego giganta technologicznego i sprawia, że firma zmuszona będzie do większej otwartości w stosunku do zewnętrznych twórców.

O tym, że to właśnie Safari jest najpopularniejszą przeglądarką na iPhonie, chyba nie trzeba przekonywać. Apple oferuje w niej cały szereg funkcji, które niedostępne są dla zewnętrznych deweloperów oferujących swoje własne aplikacje do przeglądania internetu. Chodzi tu przede wszystkim o Google, Mozilla, Microsoft i Operę. Choć wszystkie te firmy mają w App Store swoje przeglądarki, wszystkie działają na tym samym silniku, co Safari - WebKit.

To silnik przeglądarki internetowej, który rozwijany jest na zasadach otwartego oprogramowania i wykorzystywany jest w iOS nie tylko w samej przeglądarce Safari, ale i innych jego podsystemach związanych z wyświetlaniem treści internetowych. Jednak alternatywa w postaci przeglądarek Chrome, Firefox, Opera, Edge, jest więc pozorna. Aplikacje te w porównaniu do swoich odpowiedników na Androidzie to zupełnie inne produkty, które nie mogą w pełni rozwinąć swoich skrzydeł ze względu na ograniczenia stawiane przez Apple. Choć w ostatnich latach firma rozszerzyła dostęp do niektórych rozwiązań zarezerwowanych dla Safari, tak jednak nie można mówić o pełnym wykorzystaniu potencjału drzemiącego w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Chrome, Firefox, Edge i Opera na iOS. Popularne przeglądarki w końcu rozwiną skrzydła na iOS

Źródło: Depositphotos

To zmienia się wraz z nową polityką Apple, które od 6 marca będzie obowiązywać w Unii Europejskiej. Choć firma starała się przekonać unijnych urzędników, że Safari to tak naprawdę trzy różne przeglądarki i z tego względu nie może być objęte nadzorem i dodatkowymi wymaganiami w ramach aktu o rynkach cyfrowych, tak nie udało się jej osiągnąć zamierzonego celu. Akt o rynkach cyfrowych wymusza więc na Apple zmiany w funkcjonowaniu przeglądarki na iPhonie i tego, w jaki sposób mogą oferować swoje własne przeglądarki zewnętrzni producenci.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Apple, firma zapewni autoryzowanym deweloperom dostęp do technologii w systemach, które umożliwiają krytyczne funkcje i pomagają deweloperom oferować wysokowydajne nowoczesne silniki przeglądarek. Technologie te obejmują kompilację just-in-time, obsługę wielu procesów i wiele innych. By inna firma mogła udostępnić swoją przeglądarkę z autorskim silnikiem, będzie musiała spełnić wiele warunków, które są szczegółowo opisane na stronach dla deweloperów. Krytycznym warunkiem jest to, że swój własny silnik mogą mieć wyłącznie aplikacje udostępniane na rynku unijnym. Warto więc z zainteresowaniem przyglądać się Google, Microsoftowi i Mozilli. Czy firmy zdecydują się na wprowadzenie do App Store w krajach unijnych zmodyfikowanych przeglądarek ze swoimi własnymi silnikami? Przekonamy się niedługo.

Domyślna przeglądarka na iOS? To nie musi być Safari

Choć już teraz użytkownicy iPhone'a mogą zmienić swoją domyślną przeglądarkę, tak wraz z iOS 17.4 pojawią się dodatkowe powiadomienia, które o tym poinformują wprost. Realizując przepisy wynikające z Aktu o rynkach cyfrowych, Apple wprowadzi nowy ekran wyboru, który pojawi się, gdy użytkownicy po raz pierwszy otworzą Safari w systemie iOS 17.4 lub nowszym. Ekran ten poprosi użytkowników z Unii o wybranie domyślnej przeglądarki z listy.