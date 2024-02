W tym roku Twój iPhone przejdzie ogromną przemianę. Szykuj się na zmiany

Jak powszechnie wiadomo: najlepszą wersją oprogramowania zawsze jest... ta poprzednia. Użytkownicy nie cierpią zmian wizualnych i związanych z tym, jak działają urządzenia. Nawet najdrobniejsze kombinacje okazują się dla nich okropne i narzekanie trwa... no takich kilka dni. Bo później nawet największe marudy zapominają, jak właściwie wyglądał poprzedni interfejs i jak to było wcześniej. Kilka dni później są nawet w stanie przyznać, że całkiem to fajne i ładne i... nie było sensu narzekać.

Miejmy nadzieję, że podobnie sprawy będą się miały tej jesieni, kiedy to Apple wprowadzi ogromne zmiany w wyglądzie swoich systemów. A jak informuje Mark Gurman w najnowszym wydaniu newslettera "Power On", systemy iOS jak i macOS ma czekać szereg zmian wizualnych.

fot. Kamil Świtalski

Nowy wygląd iOS 18: czego się spodziewać?

A informacji którymi podzielił się ze światem Gurman wynika, że wkrótce możemy spodziewać się zmian wizualnych a oprogramowaniu od Apple. O ile jednak iPhone'y mają przejść przemianę jeszcze tej jesieni, o tyle macOS — czyli system operacyjny dla komputerów Mac — będzie musiał poczekać na wszystko nieco dłużej. I faktycznej przemiany doczeka się nie wcześniej niż w przyszłym roku, a możliwe że... wszystko może przeciągnąć się nawet do 2026.

Nie do końca jednak precyzuje on jakich zmian wizualnych można zacząć wypatrywać. W sieci pojawiło się sporo plotek na temat tego, że Apple powróci do "szklanej" i skeumorficznej estetyki, którą porzuciło lata temu na rzecz bardziej płaskich designów Inspiracją miałoby być to, co serwują w visionOS — czyli oprogramowaniu napędzającemu ich gogle rozszerzonej rzeczywistości. Mark Gurman twierdzi jednak, że nic takiego się nie wydarzy i taka formuła ma być dedykowana właśnie im, bo spina się z designem całego produktu.

fot. Kamil Świtalski

Jednego można być pewnym. Wielu użytkowników będzie niezadowolonych

Tym samym na tę chwilę można tylko wypatrywać jakichkolwiek wskazówek od Apple dotyczących tego, jak rzekomo miałby się zmienić system w niedalekiej przyszłości. Od jakiegoś czasu mówi się jednak, że iOS 18 ma zaserwować "ambitne zmiany" zarówno pod względem wyglądu, jak i oferowanych funkcji. No jestem bardzo ciekawy na jakie "szaleństwa" zdecydują się w Cupertino. Jakiekolwiek by one jednak nie były, wszyscy wiemy, że nie mają szans równać się z tym, co oferuje Android i tamtejsze nakładki i opcje dostosowywania systemu do własnego widzimisię.

Źródło