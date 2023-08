Unfold Tommorow. HONOR zaprasza nas do przyszłości

Honor to marka, która jeszcze kilka lat temu kojarzona była z Huawei. Jednak chińska firma straciła dostęp do usług Google, zdecydowała się na oddzielenie i pójście własną drogą. Jednak nie była to droga łatwa. W pewnym momencie HONOR wycofał się z wielu europejskich krajów, w tym również z Polski - i słuch po niej zaginął. Przynajmniej na zachodnich rynkach. To zmieniło się kilka miesięcy temu, gdy marka ogłosiła swój powrót. W czerwcu ogłoszono, że HONOR wraca do Polski i ma do być powrót w wielkim stylu. Marka bowiem wprowadziła na nasz rynek swoje najnowsze smartfony, czyli Magic5 Pro, Magic5 Lite 5G i składaka Magic Vs.

HONOR zaprasza do Berlina. Na targach IFA marka zaprezentuje swoją wizję przyszłości

Jednak wprowadzenie tych smartfonów do dopiero początek nowej przygody HONOR na polskim i europejskim rynku. Marka pojawi się na zbliżających się targach IFA, które odbędą się już w tym tygodniu. W dniach od 1 do 5 września produkty HONOR będzie można zobaczyć na stoisku w Berlinie, a w dniach 1-3 września firma będzie miała dla odwiedzających kilka atrakcji. Jedną z nich jest ma być poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak wyglądać będzie smartfon przyszłości? HONOR podchodzi do tego tematu z nieco innej strony i wraz z twórcami AIGC przygotował obrazy wizualizujące przyszłość technologii połączonej z… modą. Efektem tej współpracy ma być również koncept telefonu przyszłości, który ma być zaprezentowany w trakcie targów IFA.

Czego możemy się spodziewać? Przekonamy się już w najbliższy piątek, 1 września o godzinie 10:00 czasu polskiego. To wtedy, w ramach targów IFA, przedstawiciele HONOR zaprezentują swoje nowe urządzenia mobilne, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży - także w Polsce. Transmisja na żywo dostępna będzie na oficjalnych stronach marki: hihonor.com/global/events/honor-ifa oraz w mediach społecznościowych.