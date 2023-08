Smartfony przykleiły nam się do rąk, nawet kiedy zasypiamy

Młodsi mają największy problem ze smartfonami — ale tyczy się to wszystkich

Jak wynika z raportu „Badania HONOR 90. Co Polacy wiedzą o ochronie oczu podczas korzystania ze smartfona?”, 55 procent Polaków korzysta ze smartfona na 30 minut przed zaśnięciem, a w grupie wiekowej 25-34 lat odsetek ten wynosi blisko 77 procent. Co więcej, blisko połowa ankietowanych nie zdaje sobie sprawy, jak może wpływać to na jakość ich snu. W ramach badania ankietowani odpowiedzieli na pytania związane z tym, ile czasu średnio spędzają dziennie przed ekranem smartfona, a także jaki jest ich stan wiedzy na temat ochrony oczu w trakcie korzystania z urządzeń mobilnych.

25 procent Polaków korzysta ze smartfonów średnio od 1 do 2 godzin dziennie, co jest najpopularniejszą odpowiedzią. Używanie urządzeń mobilnych powyżej 4 godzin każdego dnia w grupie ogólnej wskazało 16 procent badanych, jednak w grupie wiekowej 18-24 lata, najwyższą wartość wybrało ponad 41 procent ankietowanych. Wstyd się przyznać, ale wynik ponad 4 godzin przed ekranem dziennie nie jest dla mnie niczym zaskakującym — sam łapię się właśnie do tej grupy.

Polacy zasypiają ze smartfonem w ręce

Aż 55 procent badanych wskazało, że korzysta ze smartfona na minimum 30 minut przed zaśnięciem, zwiększając swoją ekspozycję na światło niebieskie. Z kolei w grupie wiekowej 25-34 lat odsetek ten wynosi blisko 77 procent. Zdrowe nawyki można zaobserwować wśród osób powyżej 55. roku życia, gdzie ponad 65 procent deklaruje, że odkłada urządzenie mobilne na więcej niż 30 minut przed zaśnięciem. Martyna Zep, Ekspertka ds. Rozwoju Optometrii, Optometrystka, Medicover Optyk i Lynx Optique, komentuje:

Światło niebieskie występuje naturalnie w świetle widzialnym, ale również emitowane jest przez ekrany i światło ledowe. Światło niebieskie, emitowane też przez ekrany smartfonów, reguluje nasz cykl dobowy i odpowiada za pobudzenie organizmu do działania. Jednak występujące w nadmiarze zwłaszcza w porze wieczornej będzie prowadziło do obniżenia jakości snu, poprzez blokowanie wydzielania melatoniny.

Jak dbamy o swój wzrok?

Stan wiedzy polskich użytkowników na temat funkcji oferowanych przez ich smartfony w kontekście ochrony oczu nie jest najlepszy — aż 41 procent ankietowanych nie wie, czy ich urządzenie mobilne posiada jakiekolwiek udogodnienia w tym zakresie. Nie może zatem dziwić, że to robienie przerw jest najpopularniejszym sposobem dbania o oczy w trakcie korzystania ze smartfona — deklaruje je 36 procent badanych. Im młodsi ankietowani, tym częściej korzystają z takich rozwiązań, jak tryb ochrony oczu, 40 procent w grupie wiekowej 18-24 lata, czy tryb nocny w urządzeniu, 45 procent odpowiedzi wśród najmłodszych badanych. Martyna Zep komentuje:

Stosowanie przerw w myśl zasady 20/20/20 — co 20 minut na 20 sekund, należy spojrzeć na coś oddalonego min. 6 m. (20 stóp) – czy spędzanie wolnego czasu na aktywności fizycznej na świeżym powietrzu pozwoli naszym oczom się rozluźnić, ale istotne są też inne aspekty. Bardzo ważne jest ograniczenie działania światła niebieskiego na nasze oczy, zwłaszcza w godzinach wieczornych, na przykład wykorzystując odpowiednie rozwiązania w urządzeniu mobilnym. Ponadto przynajmniej raz do roku powinno się wykonywać pełne badanie wzroku i oczu.

Niemal połowa Polaków, a dokładnie 47 procent nie zna pojęcia światła niebieskiego, czyli światła występującego naturalnie w świetle widzialnym, emitowanego również przez ekrany i światło LED-owe i jego wpływu na jakość snu. Z kolei o zjawisku PWM (pulse width modulation, inaczej częstotliwości modulacji), czyli technologii wykorzystywanej przy zmniejszaniu jasności ekranów, na przykład w smartfonach, polegającej na niezauważalnym dla ludzkiego oka włączaniu i wyłączaniu ekranu, dzięki czemu użytkownik ma wrażenie, że ekran świeci z mniejszą intensywnością, bez pogorszenia jakości wyświetlanych kolorów, nie słyszało aż 86 procent Polaków.

HONOR stara się o to zadbać za nas

Marka HONOR, odpowiedzialna za te badania, wprowadza właśnie w Polsce model HONOR 90, który został wyposażony w wiodące w branży funkcje zapewniające komfort dla oczu. Jest to pierwszy smartfon, który uzyskał certyfikat TÜV Rheinland Flicker Free, potwierdzający brak migotania w trakcie ściemniania ekranu. Wyświetlacz obsługuje częstotliwość modulacji PWM – 3840 Hz, skutecznie zmniejszając obciążenie oczu użytkowników przy niskich ustawieniach jasności. Aby zminimalizować zmęczenie wzroku, wyświetlacz wyposażono również w symulującą naturalne oświetlenie funkcję dynamicznego zmniejszania jasności (Dynamic Dimming) oraz technologię HONOR Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło, wspomagając naturalne wydzielanie się melatoniny w celu poprawy jakości snu użytkownika.

HONOR 90 wyposażony jest także w całkowicie nowy system fotograficzny, który złożony jest z trzech modułów: aparatu głównego 200 MP z matrycą 1/1,4 cala, aparatu ultraszerokokątnego i makro 12 MP z polem widzenia 112 stopni oraz aparatu z pomiarem głębi 2 MP. Model ten posiada 6,7-calowy wyświetlacz z poczwórną krzywizną – Quad-Curved Floating Display, który obsługuje wysoką rozdzielczość 2664 × 1200 pikseli z częstotliwością odświeżania ekranu do 120 Hz. Smartfon posiada pojemną baterię 5000 mAh, która umożliwia całodniowe użytkowanie. Sercem smartfona jest Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition.

