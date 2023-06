Honor na powrót wchodzi do Polski. Zaczyna z wysokiego C, ponieważ od flagowca Honor Magic5 Pro, smartfona Magic5 Lite i składaka Honor Magic Vs.

Honor to firma, która zaliczyła spory rollercoaster, jeżeli chodzi o swoje istnienie. Najpierw, pod kątem odłączenia się od Huaweia po tym, jak firma dostała bana na usługi Google i następnie wykupienia przez konsorcjum, którego głównym udziałowcem są władze Chińskiej Republiki Ludowej. Ba, sama przyszłość marki na zachodzie też wisiała na włosku. Honor wycofał się z wielu europejskich krajów (w tym z Polski) i najpierw stracił, a zaraz potem - odzyskał dostęp do usług Google.

Teraz firma ogłosiła swój powrót do Polski i jest to powrót w wielkim, bo flagowym stylu. Marka bowiem wprowadza na nasz rynek swoje najnowsze smartfony, czyli Honor Magic5 Pro, Magic5 Lite 5G i składaka Honor Magic Vs

Honor Magic5 Pro - specyfikacja techniczna

6.81 calowy wyświetlacz LTPO, 1312 x 2848 pikseli, 120 Hz, 1 miliard kolorów, HDR 10+,

układ Snapdragon® 8 Gen 2, Adreno 740

12 GB RAM

512 GB pamięci wbudowanej,

dualSIM,

Android 13 z MagicOS 7.1

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik pod ekranem, IP 68, głośniki stereo DTS:X Ultra, NFC

aparat z tyłu: 50 Mpix f/1.6, OIS (główny), 50 Mpix f/2.0 (szeroki kąt 122 stopnie), 50 Mpix f/3.0, OIS (3,5x telephoto)

aparaty z przodu: 12 Mpix, f/2.4, rozpoznawanie twarzy 3D

bateria 5100 mAh,

Ładowanie 66 W przewodowo / 50 W bezprzewodowo

wymiary: 162.9 x 76.7 x 8.77 mm

waga: 219g

cena: 5499 złotych

Honor Magic5 Pro - czy warto się zainteresować?

Widać tu wyraźnie, że nowa propozycja Honora to z pewnością nie jest smartfon, który przypadnie do gustu osobom lubiącym kompaktowe urządzenia. Telefon ma ponad 6,8 cali przekątnej ekranu i waży prawie 220g. Jednocześnie jednak jest dobry powód, by telefon miał taką właśnie wagę. W momencie, w którym większość flagowców dziś oferuje ogniwa na poziomie 4200-4500 mAh, Honor daje nam 5100 mAh, co oznacza, że może to być jeden z telefonów, który będzie mógł pochwalić się naprawdę długim życiem na jednym akumulatorze.

Zdecydowanie nie można tu też narzekać na obiektywy, ponieważ trzy aparaty po 50 Mpix kaźdy są gwarantem naprawdę dobrych zdjęć. Dodatkowo, obiektyw główny wyposażony jest w sporej wielkości sensor (1/1.12 cala) co oznacza, że telefon świetnie sprawdzi się w sceneriach, gdzie jest mało światła.

Smartfon oczywiście ma usługi Google, więc to z pewnością odróżni go od Huawei'a, z którym przez lata był związany. Na początku smartfony obu marek były praktycznie identycznie, jednak teraz Honor zdecydowanie poszedł swoją drogą, jeżeli chodzi o wygląd telefonu.

Jedynym problemem może być tu cena, ponieważ Honor kosztuje całkiem sporo - aż 5500 zł. Pytanie, czy pozycja marki jest w Polsce na tyle silna, by ludzie zdecydowali się na to urządzenie, mając do wyboru tak wiele innych flagowców? To pokaże czas. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów dotyczących tego smartfona, bardzo zachęcam do przeczytania naszej recenzji tego modelu, którą znajdziecie pod tym linkiem.

Honor Magic Vs - specyfikacja techniczna

wewnętrzny 7.9 calowy wyświetlacz OLED, 1984 x 2272 pikseli, 90 Hz, 1 miliard kolorów, HDR 10+, 800 nitów

zewnętrzny wyświetlacz OLED, 1080 x 2560 pikseli, 120 Hz, 1 miliard kolorów, HDR 10+, 1200 nitów

układ Snapdragon® 8 Gen 1, Adreno 730

12 GB RAM

256 GB pamięci wbudowanej,

dualSIM,

Android 13 z MagicOS 7.1

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik linii w obudowie, głośniki stereo, NFC

aparat z tyłu: 54 Mpix f/1.9, (główny), 50 Mpix f/2.0 (szeroki kąt 122 stopnie), 8 Mpix f/3.0, OIS (3x telephoto)

aparaty z przodu: 16 Mpix, f/2.5,

bateria 5000 mAh,

Ładowanie 66 W przewodowo / 5 W bezprzewodowo

wymiary: 160.3 x 141.5 x 6.1 mm / 160.3 x 72.6 x 12.9 mm

waga: 261g

cena: 7499 złotych

Honor Magic Vs - czy warto się nim zainteresować?

Magic Vs to kolejny przedstawiciel składaków na naszym rynku i to zdecydowanie dobra wiadomość dla konsumentów, ponieważ oznacza to coraz większą konkurencję. Telefon z pewnością znajdzie swoich entuzjastów, zwłaszcza, że tego typu składane smartfony na naszym rynku potrafią być wycenione nawet w granicach 10 000 zł. Cena za Honora, choć wciąż wysoka, jest więc całkiem przyzwoita.

To, co zdecydowanie może przyciągnąć uwagę w Honorze to jego estetyczna forma i naprawdę dobre ekrany. Dodatkowo, jako, że ten model jest już jakiś czas na rynku (został pokazany w listopadzie 2022) zapewne udało się już rozwiązać wszystkie problemy wieku dziecięcego, jakie trapią nowe smartfony. Tu jednak problem jest dokładnie taki sam, jak w przypadku Honora Magic5 Pro. Czy konsumenci zdecydują się na wzięcie high-endowego telefonu od marki, której nie znają tak dobrze?

Honor Magic5 Lite 5G - specyfikacja techniczna

6.67 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, 1 miliard kolorów, HDR 10+,

układ Snapdragon® 695, Adreno 619

6 GB RAM

128GB pamięci wbudowanej,

dualSIM,

Android 12 z MagicOS 6.1

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik pod ekranem, NFC

aparat z tyłu: 64 Mpix f/1.8, PDAF, 5 Mpix f/2.2 (szeroki kąt ), 2 Mpix f/2.4 (macro)

aparaty z przodu: 12 Mpix, f/2.5

bateria 5100 mAh,

Ładowanie 40 W przewodowo

wymiary: 161.6 x 73.9 x 7.9 mm

waga: 175g

cena: 1599 złotych

Honor Magic5 Lite 5G - czy warto się nim zainteresować?

Takich rozterek z pewnością nie będzie w przypadku wersji Lite, ponieważ tutaj Honor postawił bardzo mocno na pewne aspekty smartfona, które zdecydowanie przyciągną konsumentów. Mowa tu przede wszystkim o wyświetlaczu AMOLED o wysokim odświeżaniu i z miliardem kolorów. Takie ekrany do rzadkość w tej półce cenowej i tutaj Honor może naprawdę błysnąć.

Dodatkowo tu też mamy pojemną baterię z dosyć szybkim ładowaniem, a także - aparat główny o dużej rozdzielczości. Smartfon ten świetnie sprawdzi się jako propozycja u operatorów i z wybranej trójki myślę że to on właśnie będzie mógł pochwalić się najwyższymi statystykami sprzedaży.

Wszystkie smartfony wejdą do polskiej dystrybucji od 1 lipca 2023 roku.