HONOR 90 i HONOR 90 Lite już w Polsce. Co oferują?

HONOR 90 ma przyciągnąć uwagę początkujących twórców internetowych i fotografów mobilnych. Posiada trzy moduły głównego aparatu: 200 Mpix główny, 12 Mpix ultraszerokokątny i makro oraz 2 Mpix pomiaru głębi, które są wspierane przez sztuczną inteligencję do usuwania szumów wideo i rekomendacji trybów. AI Vlog Assistant ułatwia pracę vlogerom. Wyświetlacz Quad-Curved Floating Display o rozdzielczości 2664 x 1200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz w połączeniu c certyfikatem TÜV Rheinland Flicker Free, częstotliwością modulacji PWM 3840 Hz oraz funkcjami Dynamic Dimming i HONOR Circadian Night Display sprawia, że patrzenie na ekran nie męczy oczu - nawet w ciemnych warunkach. Bateria 5000 mAh pozwala na całodniowe użytkowanie i do 19,5 godzin oglądania wideo. Dzięki HONOR SuperCharge 66W, w 15 minut można naładować baterię do 45%. Napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, oferujący 20% lepszą grafikę i 30% wydajniejszą sztuczną inteligencję.

HONOR 90 Lite wyposażony jest aparat główny o rozdzielczości 100 Mpix i przysłonie f/1.9, obiektyw szerokokątny 5 Mpix oraz makro 2 Mpix. Dla miłośników selfie, przedni aparat o 16 Mpix pozwala na tworzenie urokliwych autoportretów. 6,7-calowy bezramkowy wyświetlacz oferuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 90 Hz, co gwarantuje płynne wrażenia wizualne. Wyświetlacz posiada certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light oraz zaawansowane rozwiązania ochrony wzroku, takie jak Dynamic Dimming i Circadian Night Display, podobnie jak w modelu HONOR 90. Wnętrze smartfona napędza procesor MediaTek Dimensity 6020 5G, a bateria o pojemności 4500 mAh zapewnia wydajną pracę i szybkie ładowanie.

HONOR 90 i HONOR 90 Lite. Ceny i dostępność

HONOR 90 jest już dostępny do kupienia w polskich sklepach w cenie 2649 zł, i w ramach oferty premierowej otrzymacie tablet HONOR Pad X8 w prezencie. Przy zakupie HONOR 90 Lite w cenie 1399 zł kupujący otrzymają w prezencie opaskę HONOR Band 7. Oba telefony są dostępne w sieci Orange oraz w oficjalnym sklepie marki w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i zielonej.