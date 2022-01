Przyszedł czas na UltraRAM - połączenie wszystkich najlepszych cech pamięci SSD i szybkiej pamięci RAM. UltraRAM ma nieulotną pamięć, tak samo, jak dyski SSD. Solid-state drive charakteryzuje się tym, że zachowuje zapisane dane po wyłączeniu zasilania. Nowe dyski nie wymagają ładowania elektrycznego do utrzymania stanu magazynowania - zasilanie potrzebne jest tylko do odczytywania i zapisywania danych.

Obecna pamięć RAM korzysta jednak z pamięci ulotnej. Sprawia to, że zapisując pliki w tej pamięci, znikną one od razu po odcięciu zasilania. RAM przechowuje pliki wyłącznie przez krótki czas, do momentu, aż zostaną przetworzone. W praktyce wygląda to w taki sposób, że za każdym razem, kiedy włączamy jakiś program, dane pobierane są z pamięci masowej i przekazywane do RAM-u, który szybko przetransportuje je do procesora.

Czy można używać zatem dysków SSD, które oferują pamięć nieulotną, jako pamięć RAM? Jasne. Tylko, że nie ma to żadnego sensu, gdyż nawet najszybsze pamięci masowe radzą sobie w tej roli dużo gorzej i przede wszystkim wolniej, niż jakikolwiek RAM. W drugą stronę, sytuacja wygląda podobnie - można przechowywać pliki w pamięci RAM, ale przy braku zasilania, wszystko przepadnie.

Właśnie dlatego potrzebujemy kości RAM i osobnego dysku w naszym komputerze - pierwsze służy do szybkiego zapisywania danych na procesorze i ich odczytywania, a druga do przechowywania plików przez nieograniczony czas. A przynajmniej tak było do tej pory.

Naukowcy z Wydziału Fizyki i Inżynierii Uniwersytetu Lancaster w Wielkiej Brytanii opisali za pośrednictwem Tom’s Hardware w artykule badawczym wersję nieulotnej pamięci RAM, która nazywa się UltraRAM. Jest to wyjątkowo obiecujące - jak przyznają sami naukowcy, UltraRAM to uniwersalny typ pamięci, który pewnego dnia zastąpi pamięci masowe i RAM w naszych komputerach - za wszystko będzie odpowiedzialny komponent nowej generacji.

UltraRAM polega na tym, że wykorzystuje specyficzne właściwości złożonych półprzewodników zwykle używanych w diodach LED i laserach, aby stworzyć hybrydę pamięci RAM z pamięcią masową, która może być produkowana masowo przy stosunkowo niskich kosztach. Jest to niesamowite założenie, które może zrewolucjonizować branżę - tym bardziej, że UltraRAM ma trafić do praktycznie wszystkich urządzeń, z jakich korzystamy na co dzień - smartfonów, laptopów, komputerów stacjonarnych, konsol do gier, smartwatchów… do wszystkiego.

Kluczowa wydaje się tutaj kwestia tych “stosunkowo niskich kosztów”. Kilka razy już podejmowano próbę stworzenia podobnej hybrydy, jednak z różnych powodów, nigdy się to nie udawało - problemem generalnie była zbyt wysoka cena, zbyt wolne działanie lub problem ze skalowaniem. W artykule badawczym możemy przeczytać, że naukowcy będą kontynuować prace nad „poprawą jakości epitaksjalnej, dopracowaniem procesu produkcji, wdrożeniem projektu normalnie wyłączonego kanału i skalowaniem urządzeń” - a to w teorii powinno zażegnać większość istniejących dotychczas problemów.

Cały projekt jest jednak niesamowicie ekscytujący, a naukowcy z Uniwersytetu Lancaster zdają się podjąć wszystkie kroki, żeby UltraRAM był w stanie wspomóc nasze sprzęty w najbliższym czasie. Pozostaje czekać na więcej szczegółów - bo bez dwóch zdań jest na co czekać i czemu się przyglądać. Niewykluczone, że nadchodzi prawdziwa rewolucja.