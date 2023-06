Ukrywanie zdjęć przechowywanych w telefonie iPhone - bez względu na to z jakiego powodu - jeszcze kilka lat temu było bardzo uciążliwe. Do "schowania" tego, czym nie chcemy się dzielić z innymi potrzebne były zewnętrzne "aplikacje sejfy", do których przenosiło się zdjęcia, które nie powinny być widoczne w Albumach. W czasach, gdy jeszcze pracowałem w AntyApps często recenzowaliśmy tego typu narzędzia - część z nich trafiła nawet na Antyweb. Niektóre były darmowe, niektóre pozwalały na ukrycie większej liczby zdjęć dopiero po uiszczeniu dodatkowej - często niemałej- opłaty.

To zmieniło się kilka lat temu, gdy Apple oddało użytkownikom możliwość ukrywania zdjęć z głównej biblioteki. Z aplikacji Zdjęcia pojawił się dodatkowy folder pozwalający ukryć wszystkie niechciane zdjęcia przechowywane w Albumach na iPhonie, iPadzie, komputerze Mac lub innych urządzeniach Apple.

Jak podaje Apple - zdjęcia lub filmy, które chcemy ukryć, przenoszone są do specjalnego albumu Ukryte, więc nie pojawiają się w Twojej Bibliotece, innych albumach ani widżecie Zdjęcia na ekranie początkowym. Dodatkowo wraz z systemem iOS 14, folder Ukryte można ukryć - nie będzie on widoczny w aplikacji Zdjęcia mimo możliwości ukrywania zdjęć i filmów z biblioteki. Co ważniejsze - w systemach iOS 16, iPadOS 16.1 i macOS Ventura album Ukryte jest domyślnie zablokowany i jedyną możliwością dostania się do niego jest podanie kodu PIN telefonu lub odblokowanie go z wykorzystaniem funkcji Touch ID lub Face ID.

Ukrywanie zdjęć na iPhonie lub iPadzie

Otwórz aplikację Zdjęcia. Wybierz zdjęcie lub wideo, które chcesz ukryć. Stuknij przycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Ukryj. Potwierdź zamiar ukrycia zdjęcia lub wideo.

Odkrywanie zdjęć na iPhonie lub iPadzie

Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij kartę Albumy. Jeśli korzystasz z iPada, może być konieczne stuknięcie ikony paska bocznego w lewym górnym rogu, aby wyświetlić albumy. Przewiń w dół i stuknij opcję Ukryte w obszarze Narzędzia. Użyj Face ID lub Touch ID, aby odblokować album Ukryte. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz odkryć. Stuknij przycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Odkryj.

Znajdowanie albumu Ukryte

Otwórz aplikację Zdjęcia. Stuknij kartę Albumy. Przewiń w dół i znajdź album Ukryte w obszarze Narzędzia. Jeśli korzystasz z iPada, może być konieczne stuknięcie ikony paska bocznego w lewym górnym rogu, aby wyświetlić albumy.

Wyłączenie albumu Ukryte

Przejdź do aplikacji Ustawienia i stuknij opcję Zdjęcia. Przewiń w dół i wyłącz opcję Album Ukryte.

Te kilka kroków wystarczy by w pełni zrozumieć działanie folderu Ukryte i mechanizmów pozwalających na ukrywanie zdjęć i filmów, które nie powinny wyświetlać się w głównych Albumach. Warto też pamiętać, że ukrywanie zdjęć nie jest tym samym, co ich usunięcie i przeniesienie do kosza. To zupełnie inna funkcja, która sprawi, że zdjęcia nie znikną ze wszystkich urządzeń po 30 dniach, jak to ma miejsce przy ich usuwaniu. Usuwane zdjęcia i wideo pozostają w albumie Ostatnio usunięte przez 30 dni (z którego można je odzyskać), a następnie są trwale usuwane ze wszystkich urządzeń.