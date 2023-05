Dynamic Island w pełnej krasie. Najlepsze aplikacje na iPhone 14 Pro

Dynamic Island wreszcie zaczyna nabierać kształtów

Połączenie dwóch wycięć w ekranie w tak sprytny sposób to bez dwóch zdań pole do popisu dla twórców wielu aplikacji. Przez długi czas było to jednak niewykorzystywane, a z Dynamic Island współgrało z kilkoma aplikacjami systemowymi; między innymi z odtwarzaną w tle muzyką (po lewej stronie wyspy pojawia się miniaturowa grafika albumu lub singla, a po prawej animacja pasująca do grającej muzyki), z Mapami od Apple, dzięki czemu wskazówki dotyczące dystansu i kierunku podróży zwijają się do następcy notcha. Dynamic Island jest również kompatybilne ze stoperem, co akurat jest jedną z najbardziej wygodnych funkcji, a do tego małe pierdółki w postaci, chociażby, przychodzących połączeń.

Od premiery iPhone’a 14 Pro i Pro Max minęło już jednak trochę miesięcy, a Dynamic Island przestało być już wielką nowością i twórcy zewnętrznych aplikacji mogą korzystać z „dynamicznej wyspy”. Co prawda największe i najpopularniejsze propozycje, takie jak TikTok, YouTube, Facebook, Instagram czy Twitter nie wykorzystują pastylki na górze ekranu — ale jest coraz więcej aplikacji, wykorzystujących potencjał tego rozwiązania. Właśnie na nich się skupimy.

Hit The Island

Źródło: App Store

Widząc Dynamic Island, mnóstwo osób prześmiewczo stwierdziło, że wygląda to jak idealne narzędzie do gry pong. Okazało się, że jest to… prawda. Dowodzi temu darmowa gra Hit The Island, gdzie naszym zadaniem jest trafienie piłką w dynamiczną wyspę, odbijając ją od… drugiej pastylki, którą sami sterujemy na dole ekranu. Chociaż gra jest niezwykle prosta, twórcy wprowadzili nieco dodatków — i całość zdaje się dość dynamiczna dzięki wibracjom, dodatkowym elementom na ekranie (gwiazdki, więcej piłek) oraz zmieniających się kolorach tła.

Pixel Pals - Widget & Activity

Źródło: App Store

Pixel Pals jest aplikacją niezwykle bezużyteczną, lecz bez dwóch zdań uroczą i urozmaicającą nasze urządzenie. Dzięki temu programowi możemy sprawić, że na naszym ekranie mogą żyć pikselowe stworzenia — albo w formie widżetów, albo właśnie na Dynamic Island. Przede wszystkim wygląda to uroczo, jednak pełni to również rolę tamagotchi. Jeśli chcecie, żeby Wasza dynamiczna wyspa stała się domem dla jakiegoś wirtualnego stworzenia — teraz macie na to szansę.

Steps

Źródło: App Store

Chociaż konkurencja na rynku aplikacji do monitorowania aktywności fizycznej jest ogromna, tak Steps chce spróbować swoich sił dzięki integracji z Dynamic Island. Jak zdradza sama nazwa, Steps skupia się wyłącznie na krokach — i przy wyspie na smartfonie możemy zobaczyć czas lub ilość kroków, która została nam do zakończenia treningu. Przydatne? Fajnie by było, jakby wszystkie aplikacje miały coś podobnego. Ale czy jest to powód, dla którego przeszlibyście na tę aplikację? Niestety wątpię.

Lock Launcher

Źródło: App Store

Jeśli lubicie podglądać aktywne procesy w Waszym smartfonie, Lock Launcher jest dla Was idealny. Pozwala na ustawienie, co ma wyświetlać się na bokach Dynamic Island — od licznika FPS-ów, przez informacje dotyczące odświeżania ekranu czy szybkości pobierania lub uploadowania danych, aż po procent baterii i wiele więcej. Raj dla geeków.

Grocery

Źródło: App Store

Lista zakupów w Dynamic Island, która pojawia się w momencie, w którym wchodzimy do sklepu? Jak najbardziej. Grocery to prosty notatnik, który dzięki integracji z Dynamic Island może stać się podstawą na zakupach. Małe, a cieszy.

Uber

Źródło: App Store

Dynamic Island postanowił wykorzystać również Uber, który na Dynamic Island pokazuje małe animacje i ikony pokazujące, kiedy pojawi się nasz kierowca oraz o której będziemy na miejscu. Mały dodatek, ale zdecydowanie cieszy — w końcu właśnie o takie bajery przy wykorzystaniu Dynamic Island nam chodzi.

Wolt

Źródło: App Store

Swoją integrację z dynamiczną wyspą dostał również Wolt. Kiedy czekamy na zamówienie, na górze ekranu przez cały czas podświetla nam się informacja, o której godzinie przybędzie nasze jedzenie — a przytrzymując palec na Dynamic Island, zobaczymy więcej informacji.

Premier League

Źródło: Reddit (r/iphone, u/jorgegm)

Jeśli jesteście fanami ligi angielskiej, to macie spore szczęście. Oficjalna aplikacja Premier League wykorzystuje Dynamic Island do wyświetlania wyników spotkań rozgrywanych w danej chwili. Szkoda, że czegoś podobnego nie wprowadziło jeszcze FlashScore czy SofaScore, bo właśnie takie małe detale i patenty są w stanie sprawić, że wysepka jest magiczna.

Która aplikacja robi na Was największe wrażenie? Jakie macie oczekiwania względem Dynamic Island? Dajcie znać w komentarzach.