Usługa Mój strumień zdjęć pozwala na przesyłanie najnowszych zdjęć (z wyjątkiem zdjęć Live Photos) zrobionych np. na iPhonie, aby można je było oglądać na każdym posiadanym urządzeniu z logo Apple. Zdjęcia są przechowywane w albumie Mój strumień zdjęć przez 30 dni. Po tym czasie znikają one z chmury i mogą być zastąpione przez nowe. Apple postanowiło zrezygnować z dalszego jej wsparcia - co jest raczej oczywistym krokiem. Obecnie użytkownicy mogą korzystać z wygodniejszej funkcji - Zdjęcia iCloud. Usługa ta działa z aplikacją Zdjęcia, pozwalając na przechowywanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze iCloud oraz uaktualnianie ich na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, urządzeniu Apple TV, a także na stronie iCloud.com.

Mój Strumień Zdjęć. Czas pożegnać się z usługą

Co to znaczy dla użytkowników usługi? W ramach tej zmiany przesyłanie nowych zdjęć do Mojego strumienia zdjęć z urządzeń zostanie zatrzymane na miesiąc wcześniej, 26 czerwca 2023 r. Wszelkie zdjęcia przesłane do usługi przed tą datą pozostaną w usłudze iCloud przez 30 dni od daty przesłania i będą dostępne na wszystkich urządzeniach, na których włączono usługę Mój strumień zdjęć. Do 26 lipca 2023 r. w iCloud nie będzie już żadnych zdjęć, a usługa zostanie wyłączona. Użytkownikom pozostanie wyłącznie korzystanie z Zdjęć iCloud lub ręcznego synchronizowania fotografii między urządzeniami.

A co zrobić, by zachować przechowywane obecnie zdjęcia w Moim strumieniu Zdjęć? Apple podpowiada:

Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij pozycję Albumy. Stuknij kolejno opcje Mój strumień zdjęć > Wybierz. Stuknij zdjęcia, które chcesz zachować, a następnie stuknij przycisk Udostępnij > Zachowaj obrazek.

Na Macu

Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie otwórz album Mój strumień zdjęć. Wybierz zdjęcia, które chcesz zachować, a które nie znajdują się obecnie w bibliotece zdjęć. Przeciągnij je z albumu Mój strumień zdjęć do biblioteki.

Apple już od dłuższego czasu wyciszało działanie "Mojego strumienia zdjęć" zastępując tę funkcję usługą Zdjęcia iCloud. Firma podaje, że konta Apple ID, które powstały stosunkowo niedawno nie mają dostępu do starego sposobu synchronizacji zdjęć - i nie ma się co dziwić. Funkcja ta, choć w przeszłości bardzo przydatna, przegrywa z tym, co obecnie oferują zdjęcia przechowywane w iCloud. Mój strumień zdjęć pełen był ograniczeń - wystarczy wspomnieć czas, w jakim zdjęcia mogły być synchronizowane - to "zaledwie" do 1000 zdjęć z ostatnich 30 dni. Jeśli mamy wystarczająco dużo miejsca w usłudze iCloud, to w ramach usługi Zdjęć iCloud możemy przechowywać dowolnie wiele zdjęć i nagrań wideo.

Dodatkowo, synchronizowane w stary sposób zdjęcia, trafiały na telefony iPhone, iPada i iPoda touch w mniejszej rozdzielczości. Na komputerze Mac lub PC zdjęcia są pobierane w pełnej rozdzielczości, a wprowadzane zmiany nie są uaktualniane na wszystkich urządzeniach. Strumień miał jednak jedną, bardzo dużą przewagę nad Zdjęciami iCloud - synchronizowane w ten sposób multimedia nie wliczały się w limit przestrzeni dyskowej w chmurze iCloud - która w wersji darmowej wciąż oferuje tylko 5 GB współdzielonych między różne usługi.