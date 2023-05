Aplikacje, które są na macOS, a nie ma ich na Windows. Czy użytkownicy systemu Microsoftu mają czego zazdrościć?

Windows i macOS — oba niezwykle popularne systemy operacyjne, które mają swoje unikalne cechy i oferują różnorodne aplikacje, które zaspokajają różne potrzeby użytkowników. Warto jednak mieć na uwadze, że istnieje kilka wyjątkowych aplikacji, z których nie będziemy mogli skorzystać na komputerach działających na systemie Microsoftu — gdyż są one dostępne wyłącznie na macOS.

Niezależnie od tego, czy zajmujemy się profesjonalnie edycją wideo, produkcją muzyki, programowaniem czy po prostu szukamy intuicyjnych narzędzi do organizacji i twórczości, macOS zawiera kilka aplikacji, które oferują niezrównane możliwości. Bez dwóch zdań mogą one przyciągnąć uwagę użytkowników systemu Windows.

Final Cut Pro

Źródło: App Store

Final Cut to narzędzie, którego początki sięgają 1999 roku. Przez te ponad dwie dekady zdążył w sobie rozkochać użytkowników z całego świata i choć wokół oprogramowania jest sporo kontrowersji, to wciąż ma on kilka asów w rękawie. Przede wszystkim: działa doskonale nawet na leciwych już komputerach Apple. Poza tym w wersji na komputery można go kupić raz, nie trzeba przejmować się abonamentami — i ma się dostęp do pełnowartościowego, profesjonalnego, narzędzia w stosunkowo niskiej cenie.

Aplikacja, dostępna wyłącznie na macOS, oferuje zaawansowane możliwości edycji, postprodukcji i tworzenia efektów wizualnych. Jednym z największych atutów Final Cut Pro jest jego intuicyjny interfejs, który umożliwia płynne i efektywne tworzenie wysokiej jakości produkcji wideo. Profesjonaliści i zaawansowani użytkownicy doceniają bogatą paletę narzędzi, które dają pełną kontrolę nad montażem, korektą kolorów, dźwiękiem, efektami specjalnymi i wiele więcej. Jeśli chociaż przez chwilę interesowaliście się edycją wideo, to na sto procent słyszeliście o Final Cut Pro — to bez dwóch zdań największy konkurent dla Adobe Premiere Pro.

Logic Pro

Źródło: App Store

Logic Pro to Final Cut Pro w świecie muzycznym. Mówimy tutaj o zaawansowanym oprogramowaniu do produkcji muzycznej i nagrywania dźwięku, które jest dostępne tylko na macOS. Wszechstronna aplikacja jest często uznawana za jedno z najlepszych narzędzi dla profesjonalnych producentów muzycznych i artystów.

Logic Pro oferuje szeroki zakres funkcji, które umożliwiają tworzenie, edycję i miksowanie muzyki na profesjonalnym poziomie. Synchronizacja MIDI, rozbudowany edytor, biblioteka brzmień o wysokiej jakości i narzędzia do obróbki dźwięku pozwalają na pełną kontrolę nad każdym aspektem tworzenia bitów… ale nie tylko.

Jedną z wyróżniających cech Logic Pro jest jego funkcja miksowania i masteringu. Logic Pro zapewnia dostęp do wielotorowego miksera z szerokim spektrum efektów dźwiękowych, narzędzi do regulacji dynamiki i równoważenia oraz zaawansowanych funkcji automatyzacji — wszystko, czego potrzeba realizatorowi.

Xcode

Źródło: App Store

Xcode to platforma programistyczna stworzona specjalnie dla systemu macOS. Ma to jak najbardziej sens, gdyż aplikacja umożliwia programistom tworzenie aplikacji dla różnych platform giganta z Cupertino, takich jak iOS, macOS, watchOS i tvOS.

Jedną z najważniejszych cech Xcode jest jego bogate środowisko programistyczne, które oferuje wszystkie niezbędne narzędzia i funkcje potrzebne do tworzenia aplikacji. Zintegrowane środowisko programistyczne zapewnia wygodne i efektywne miejsce pracy, w którym programiści mogą pisać kod, debugować aplikacje, tworzyć interfejsy użytkownika i zarządzać zasobami projektu.

Xcode posiada także wygodne dodatki, takie jak zaawansowane funkcje debugowania, umożliwiając śledzenie błędów, analizowanie wydajności i optymalizację kodu, a także narzędzia do projektowania interfejsu użytkownika, takie jak Interface Builder, który umożliwia tworzenie intuicyjnych interfejsów graficznych bez konieczności pisania kodu. Xcode oferuje również integrację z App Store, co ułatwia deweloperom proces publikacji aplikacji i zarządzanie dystrybucją.

Pixelmator

Źródło: App Store

Pixelmator to oprogramowanie do edycji grafiki, które jest dostępne wyłącznie na komputerach z nadgryzionym jabłkiem w logo. Program oferuje szeroki zakres narzędzi i funkcji, które pozwalają na tworzenie i retuszowanie zdjęć, projektowanie grafiki oraz rysowanie — idealne rozwiązanie dla każdej osoby zajmującej się grafiką.

Jedną z najważniejszych cech Pixelmatora jest jego intuicyjny interfejs, który sprawia, że edycja grafiki jest łatwiejsza i bardziej przyjemna. Aplikacja daje możliwość korzystania z różnorodnych narzędzi selekcji, malowania, retuszu, tekstu i transformacji, aby tworzyć i dostosowywać obrazy zgodnie z własną wizją. Program oferuje również wiele zaawansowanych narzędzi i efektów, które pozwalają na tworzenie najbardziej wymyślnych projektów — limitem jest tylko nasza wyobraźnia.

Day One

Źródło: App Store

Day One to aplikacja służąca do prowadzenia pamiętnika, która wyróżnia się tym, że jest niezwykle intuicyjna i świetnie zaprojektowana. Program to po prosty cyfrowy pamiętnik, umożliwiający użytkownikom rejestrowanie swoich myśli, przeżyć i codziennych doświadczeń w formie cyfrowego dziennika. To jednak wystarczyło, żeby stać się fenomenem.

Głównymi atutami Day One jest… prostota i intuicyjność. Aplikacja oferuje elegancki i minimalistyczny interfejs, który pozwala użytkownikom skupić się na treści, bez zbędnych rozproszeń. Wpisy można łatwo tworzyć, edytować i organizować w różnych kategoriach, co ułatwia nawigację i odnalezienie wcześniejszych wpisów. Day One umożliwia również personalizację dziennika poprzez dodawanie zdjęć, lokalizacji, tagów i innych dodatków do wpisów. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć bogate narracje i zapisywać wspomnienia w sposób, który odzwierciedla ich indywidualny styl i potrzeby.

Transmit

Źródło: App Store

Transmit to aplikacja do przesyłania plików, która zapewnia użytkownikom łatwy i bezpieczny sposób transferu plików między różnymi serwerami i protokołami. Jedną z kluczowych cech tego programu jest jego intuicyjny interfejs oraz fakt, że użytkownicy mogą łatwo nawigować w swoich lokalnych plikach i folderach, a także połączyć się z różnymi serwerami zdalnymi, takimi jak FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3 i wiele innych.

Aplikacja oferuje bogaty zestaw narzędzi i funkcji, które ułatwiają zarządzanie plikami i folderami. Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać pliki do transferu, tworzyć i edytować struktury folderów, wykonywać operacje na wielu plikach jednocześnie oraz zarządzać uprawnieniami dostępu do plików na serwerach zdalnych.

Sketch

Źródło: Sketch

Sketch to narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika (UI) i tworzenia grafiki wektorowej, które zostało stworzona specjalnie dla projektantów, umożliwiając im tworzenie profesjonalnych i estetycznych projektów. Jednym z głównych atutów Sketcha jest intuicyjny interfejs użytkownika, który zapewnia płynne doświadczenie projektowania. Aplikacja oferuje szeroki zakres narzędzi i funkcji, takich jak edycja wektorów, tworzenie symboli, style warstw, siatki i wiele innych, które pozwalają projektantom skupić się na tworzeniu wizualnie atrakcyjnych i spójnych projektów interfejsów.

Sketch posiada również wiele zaawansowanych funkcji, które ułatwiają pracę nad projektami zespołowymi. Wbudowane funkcje współpracy umożliwiają projektantom dzielenie się projektami, komunikowanie się zespołowo i śledzenie postępów pracy. Możliwość współpracy i udostępniania projektów online sprawia za to, że praca zespołowa staje się efektywna.

iWork

Źródło: Apple

iWork to darmowy, lecz zaawansowany pakiet aplikacji biurowych opracowany specjalnie dla systemu macOS, który może zastąpić Microsoft 365 na komputerach z nadgryzionym jabłkiem w logo. Zestaw narzędzi umożliwia użytkownikom tworzenie i edycję dokumentów tekstowych, prezentacji oraz arkuszy kalkulacyjnych. Pakiet iWork składa się z trzech głównych aplikacji: Pages, Keynote i Numbers.

Pages to narzędzie do tworzenia dokumentów tekstowych, pozwalający na pisanie artykułów, esejów, listów i wiele innych. Aplikacja, będąca odpowiednikiem Worda, oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak narzędzia do formatowania tekstu, dodawania obrazów, tabel, wykresów i grafik.

Keynote to aplikacja do tworzenia prezentacji, czyli odpowiednik PowerPointa. Użytkownicy mogą tworzyć atrakcyjne slajdy wraz z animacjami, efektami przejść i multimediami, co wpływa na jakość całego projektu. Keynote oferuje również wiele profesjonalnych szablonów, które ułatwiają projektowanie prezentacji o wysokim standardzie.

Numbers to narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, czyli apple'owski Excel. Aplikacja umożliwia użytkownikom tworzenie kompleksowych arkuszy, przeprowadzanie analizy danych, tworzenie wykresów, tabel i innych operacji kalkulacyjnych. Numbers oferuje wiele funkcji do organizowania danych i prezentowania ich w czytelny oraz przejrzysty sposób.