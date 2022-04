Ukraińcy stworzyli grę, która wyśmiewa rosyjską nieudolność i wspiera akcje humanitarne

Myślicie, że widzieliście już wszystko? No to rzućcie okiem na ukraińską grę polegającą na... holowaniu rosyjskich wozów bojowych.

Ukraińców można pochwalić nie tylko za waleczność i pomysłowość, ale także za poczucie humoru. W zalewie tragicznych wydarzeń za wschodnią granicą znalazło się miejsce na liczne żarty i docinki, punktujące nieudolność rosyjskich żołnierzy. Na podstawie taktycznych błędów i dezorganizacji rosyjskiej armii powstały liczne memy, które na długo zagoszczą w internetowej popkulturze. Ciężko się temu dziwić. Wydawać by się mogło, że wojna to dość dramatyczna sprawa, a tymczasem w sieci pojawiło się już tyle komicznych sytuacji z udziałem rosyjskiego wojska, że aż ciężko uwierzyć w powagę sytuacji. Strona ukraińska skrzętnie to wykorzystuje, by podbudować morale. Kojarzycie słynną akcję z traktorem holującym rosyjski wóz opancerzony? Cóż, bezprecedensowi ukraińscy farmerzy doczekali się swojej gry.

Ukraińskie traktory w akcji

Wojna jeszcze się nie skończyła, a już powstają o niej gry. Ukrainian fArmy (wspaniała gra słów) to darmowa produkcja polegająca na… holowaniu rosyjskich wozów bojowych. I to właściwie tyle. Głównym celem jak najszybsze dostarczenie pojazdu do gospodarstwa i unikanie ostrzałów artyleryjskich.

Nie jest to szczególnie wybitna zabawa, ale za to zamysł jest szczytny. Gra dostępna jest zupełnie za darmo, ale w zamian za to twórcy proszą o wpłacanie dobrowolnych datków na rzecz akcji humanitarnej. Darowizny można przekazywać zarówno w formie klasycznego przekazu pieniężnego, jak i wpłat na portfel kryptowalutowy. Ukrainian fArmy otrzymało oficjalne poparcie Ministerstwa Obrony Ukrainy, które za pomocą Twittera zachęca do wzięcia udziału w akcji.

Fragment rozgrywki możecie obejrzeć poniżej. Gra dostępna jest na Windows, macOS i Linuxa poprzez platformę ich.io, a link do pobrania znajdziecie w pod tym adresem.