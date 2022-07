Ubisoft już we wrześniu wyłączy usługi online w kolejnych grach. Jednak z tym krokiem wiążą się większe problemy. Wiele wskazuje na to, że niektórych tych tytułów nie będzie można w ogóle uruchomić - nawet jeśli zostały kupione.

Pod koniec kwietnia Ubisoft ogłosił wyłącznie usług sieciowych dla ponad 90 gier, które oferują rozgrywkę multiplayer. Dotyczy to starszych tytułów, w szczególności Anno 1404, Far Cry Blood Dragon, Ghost Recon, Rainbow Six Vegas czy kilku odsłon serii Just Dance. Na liście znalazły się również Assassin's Creed (2, Brotherhood, Recollection i Revelations), Beyond Good and Evil, Might & Magic: Clash of Heroes i wiele, wiele innych. Decyzja o wyłączeniu serwerów podyktowana jest przede wszystkimi wysokimi kosztami ich utrzymania. Jednak nie tylko usługi sieciowe zostały przez Ubisoft ograniczone. Jak się szybko okazało, firma zapowiedziała również blokadę ULC - zawartości dodatkowej kupowanej lub zdobywanej np. poprzez aktywności w grze i zdobywanie monet:

ULC na PC nie będzie już dostępne, nawet jeśli już kiedyś je kupiliście. Właściciele nadal będą jednak mogli uzyskać do nich dostęp na konsoli - chyba, że zresetują swoje pliki zapisu gry.

- pisał kilka miesięcy Kapcer w tekście Ubisoft wyłącza usługi online w 90 grach. Poza multiplayerem znikną płatne treści.

Ubisoft wyłącza usług online w kolejnych grach

Kilka dni temu Ubisoft przedstawił listę kolejnych gier, w których dostęp do usług internetowych zostanie zlikwidowany. Tym razem firma poszła jeszcze dalej i zapowiada zablokowanie dostępu do DLC:

Nie będzie można grać w trybie wieloosobowym, łączyć kont Ubisoft w grze ani korzystać z funkcji online. Ponadto instalacja i dostęp do zawartości do pobrania (DLC) będą niedostępne.

Lista gier, które od 1 września stracą dostęp do usług online

Gra Platforma Anno 2070 PC Assassin's Creed II PC, PlayStation 3 Assassin's Creed 3 PC, PlayStation 3, Wii U, Xbox 360 Assassin's Creed Brotherhood PC, PlayStation 3, Xbox 360 Assassin's Creed Liberation HD PC Assassin's Creed Revelations PlayStation 3, Xbox 360 Driver San Francisco PC, PlayStation 3, Xbox 360 Far Cry 3 (2012 Release) PC, PlayStation 3, Xbox 360 Ghost Recon Future Soldier PlayStation 3, Xbox 360 Prince of Persia: The Forgotten Sands PC Rayman Legends PlayStation 3, Wii U, Xbox 360 Silent Hunter 5 PC Space Junkies PC (HTC VIVE, Oculus) Splinter Cell: Blacklist PC, PlayStation 3, Xbox 360 ZombiU Wii U

Ograniczanie dostępu do trybów multiplayer w starych grach nie jest niczym nowym i inne studia również stosują tego typu praktyki. W tym przypadku sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że Assassin's Creed Liberation HD zniknęło właśnie z oferty sklepu Steam, choć jeszcze kilkanaście dni temu było do kupienia w promocyjnej cenie w ramach Letniej Wyprzedaży Steam. Wchodząc na stronę produktu znajdziecie informację, że na prośbę wydawcy gra nie jest już dostępna w sprzedaży na Steam. Sytuacja ta dotyczy również DLC Pack zawierającego dodatkowe bronie i ulepszenia. Warto jednak dodać, że nie chodzi tu o Assassin's Creed Liberation Remastered, które wchodzi w skład kolekcji Assassin's Creed III Remastered. To oryginalny tytuł z 2014 r., który jest portem gry z konsoli PlayStation Vita. Te same komunikaty wyświetlane są dla Anno 2070, Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic oraz Space Junkies.

Ubisoft usuwa gry ze Steam. Nie tylko ich nie kupicie, ale też ich nie uruchomicie

Jednak ważniejszym komunikatem jest informacja poniżej: Please note this title will not be accessible following September 1st, 2022 (Ten tytuł nie będzie dostępny po 1 września 2022 r.). To jasna informacja, że od tego dnia nie będzie można w te tytuły zagrać. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że gry Ubisoftu uruchamiane przez platformę Steam wymagają zalogowania się do konta Uplay. A to, jak podaje Ubisoft w swoim komunikacie, będzie zablokowane. Z drugiej jednak strony inne gry z z tej listy, które 1 września stracą usługi online, wciąż dostępne są do kupienia na Steam i nie ma informacji, że przestaną one działać.

Na chwilę obecną nie ma żadnego komunikatu ze strony Ubisoft ani platformy Steam. Nie wiadomo też czy sytuacja dotyczy także sklepu Ubisoft (Assassin's Creed Liberation HD nie jest już dostępne w Polsce). Jeśli rzeczywiście 1 września gry te nie będą się uruchamiały, oznacza to, że dostęp do nich na PC został zablokowany - przynajmniej w legalny sposób. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalne stanowisko. My również czekamy na komentarz polskiego oddziału Ubisoft. Jeśli otrzymamy odpowiedź, tekst zostanie zaktualizowany.

Aktualizacja. Gry zostają, funkcje online i DLC nie

Poznaliśmy stanowisko firmy Ubisoft. Wygląda na to, że sklepy zbyt pochopnie odebrały informacje przekazane przez wydawcę i po 1 września wspomniane wyżej gry będą nadal dostępne do pobrania i grania.

Jak stwierdzono w naszym artykule na stronach pomocy technicznej, tylko DLC i funkcje online będą objęte zbliżającym się wycofaniem z użytku. Wszyscy ci, którzy posiadają nasze gry nadal będą mogli uzyskać do nich dostęp, grać lub pobrać je ponownie. Nasze zespoły współpracują z partnerami, aby zaktualizować informacje w sklepach, a także oceniają wszystkie dostępne opcje dla graczy, którzy zostaną poszkodowani, gdy usługi online zostaną wycofane z użytku 1 września 2022 roku. Naszym celem zawsze było zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby starsze tytuły pozostały dostępne w jak najkorzystniejszych dla graczy warunkach, i do tego właśnie dążymy.

Nie wiadomo jednak czy gry będą ponownie dostępne w sprzedaży - zarówno na platformach Ubisoft, Steam i w innym sklepach cyfrowych na PC.