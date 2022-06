Przez ograniczenia techniczne konie z Assassin's Creed powstawały z ludzkich szkieletów

Od premiery pierwszego Assassin’s Creed minęło już 15 lat, a gra wciąż pozostaje całkiem grywalną produkcją, która ukształtowała wiele schematów wykorzystywanych w dzisiejszych skradankach. Opowieść o przygodach Altaira powstała w obliczu ograniczeń technicznych, które sprawiały, że programiści musieli wspinać się na wyżyny kreatywności. Po latach okazuje się, że konie wykorzystywane w grze były tak naprawdę… ludźmi.

W Assassin's Creed w rzeczywistości ujeżdżałeś człowieka

O tej dziwnej ciekawostce poinformował na Twitterze Charles Randall, były pracownik Ubisoftu.

„Koń był tylko pokręconym, popieprzonym ludzkim szkieletem, ponieważ nasze narzędzia działał tylko z dwunożnymi modelami w 3ds max”.

Narzędzia wykorzystywane przez ówczesnych programistów serii Assassin’s Creed posiadały technologiczne ograniczenia, dlatego też nie mieli oni dostępu do „zwierzęcych” modeli. Nie powstrzymało ich to jednak przed stworzeniem pełnoprawnego konia. Jak? Wykręcając model ludzkiego szkieletu w taki sposób, aby przypominał wierzchowca. Następnie animatorzy wykonali kawał dobrej roboty, nadając mu zestaw ruchów zbliżony do końskich. Z jednej strony imponujące, z drugiej trochę creepy.

Sztuczki zastosowano także przy tworzeniu postaci Malika. Jednoręki assassyn był w rzeczywistości w pełni sprawny. Brak budżetu na indywidualny projekt siatki postaci sprawił jednak, że developerzy musieli wcisnąć ramię do środka. Z dyskusji w sekcji komentarzy możemy dowiedzieć się także, że zespół zmagał się z kwestią graczy „włażących tam gdzie nie powinni”. Zdecydowano się więc na najprostsze rozwiązanie. Gra po prostu zabijała graczy wyróżniających się nadmierną ciekawością świata.

Granie w Assassin’s Creed nigdy nie będzie już takie samo. Od teraz widząc konia będę miał przed oczami obraz nienaturalnie zniekształconej kreatury, która niegdyś była zwykłym NPC…