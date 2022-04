Francuska firma oficjalnie ogłosiła zamknięcie usług online dla ponad 90 gier na różnych platformach - w tym między innymi w takich produkcjach jak Anno 1404, Far Cry Blood Dragon, Ghost Recon, Rainbow Six Vegas czy kilka odsłon serii Just Dance.

Decyzja ta wiąże się także z zabieraniem dostępu do treści, za które gracze zapłacili

Ubisoft poinformował, że poza funkcjami multiplayer zostały wyłączone również wiadomości w grach oraz statystyki graczy. Niestety, zdobywanie punktów Units także nie będzie już możliwe, więc jeśli graliście właśnie dla tej waluty, to już nie będziecie mieli żadnych “korzyści”.

Co jednak wzbudziło największe kontrowersje, to fakt, że dla każdego, kto kupił ULC, czyli zawartość do odblokowania (na przykład mapy lub skórki) zostaną one wyłączone. ULC na PC nie będzie już dostępne, nawet jeśli już kiedyś je kupiliście. Właściciele nadal będą jednak mogli uzyskać do nich dostęp na konsoli - chyba, że zresetują swoje pliki zapisu gry.

Chociaż wyłączenie trybów online w starych grach na takich platformach jak PlayStation 3, Xbox 360 czy WiiU jest jak najbardziej zrozumiałe, to zabieranie graczom specjalnej zawartości, za którą kiedyś zapłacili, jest zachowaniem mocno nieeleganckim. Pełną listę gier, których usługi online zostały wyłączone, wraz z wyszczególnionymi platformami znajdziecie poniżej.

Pełna lista gier, których usługi online zostały wyłączone: