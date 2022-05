Remake Prince of Persia nie będzie kompletnym niewypałem? Ubisoft powierza grę innemu studiu

To musiało się tak skończyć. Przesuwane daty premiery, okropne trailery. Ostatecznie za remake Prince of Persia - The Sands of Time odpowiadać będzie zupełnie inne studio.

Prince of Persia - The Sands of Time jest dla wielu grą kultową. Nie da się ukryć, że zarówno Piaski Czasu, jak i pozostałe części trylogii wydanej przed laty, były zdecydowanie najlepszym czasem dla serii. Później zniknęła z horyzontu na lata, a wielkim powrotem na salony ma być remake uwielbianej odsłony. Niestety, dotychczasowe materiały z nim związane... delikatnie mówiąc: nie powalają jakością. Wręcz przeciwnie, wygladały fatalnie, a przyrównywanie ich do taniej gry mobilnej nie miało w sobie ani krzty złośliwości. Bo to naprawdę tak wyglądało.

Najwyraźniej Ubisoft wziął sobie to do serca. Gra która miała wyjść zimą ubiegłego roku najpierw została przesunięta na czas bliżej nieokreślony, a teraz trafia w ręce innych twórców.

Gra która pierwotnie miała trafić w nasze ręce na początku 2021 roku przebywa bardzo wyboistą drogę. Kolejne opóźnienia to jeszcze nie koniec, bowiem wczoraj Ubisoft oficjalnie poinformował o tym, że projekt trafia w ręce ich ekipy z Motrealu (która odpowiedzialna jest za pierwsze Piaski Czasu, a w ostatnich latach m.in. serie Assassin's Creed, Watch Dogs czy Far Cry). Tym samym indyjskie studia które dotychczas pracowały nad grą (Ubisoft Mumbai oraz Ubisoft Pune) zostały odsunięte od projektu.

Patrząc na to jak gra wyglądała dotychczas - myślę że wszyscy zgodzą się z tym, że to bardzo dobra decyzja i kroki, które najzwyczajniej w świecie musiały zostać podjęte. Mam też nadzieję, że wraz z przejęciem projektu, Ubisoft Montreal zadba o to, by gra w dniu premiery była gotowa także na nowe konsole — bo dotychczas o remake'u Prince of Persia - The Sands of Time słyszeliśmy wyłącznie w wariancie dla Xbox One, PlayStation 4 oraz PC.