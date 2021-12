Zapowiedziano Ubisoft Quartz - platformę służącą do handlowania tokenami NFT. Trzeba przyznać, że to naprawdę odważny krok ze strony francuskiego giganta.

Ubisoft wdraża NFT do swoich produkcji. Już 9 grudnia startuje Ubisoft Quartz, a pierwszą grą, która dostanie Digits, będzie Ghost Recon: Breakpoint na komputerach osobistych. Digits to unikalne przedmioty oraz specjalne elementy kosmetyczne, mające odmienić doświadczenia graczy.

Na początek zostaną udostępnione trzy Digits. Będzie to skórka “Wolves” dla karabinu M4A1, hełm oraz spodnie. Przedmioty będą dostępne za darmo w grze, lecz trzeba będzie spełnić specjalne warunki, by móc je odebrać. Przede wszystkim, należy zebrać je w odpowiednim czasie. Pierwsze zrzuty zostały zaplanowane na 9, 12 i 15 grudnia. Dodatkowo, w przypadku karabinu musimy uzyskać 5 poziom, żeby uzyskać spodnie trzeba spędzić co najmniej 100 godzin w grze, a w przypadku hełmu musimy grze poświęcić minimum 600 godzin. Kolejnych zrzutów możemy spodziewać się na początku 2022 roku.

Czym są tokeny NFT? To w swoim artykule świetnie wyjaśnił Kamil Pieczonka:

Tokeny NFT to cyfrowe odwzorowanie jednej, unikalnej rzeczy. Każdy token reprezentuje jakiś unikalny przedmiot, np. kod źródłowy WWW sprzedany za 5,6 mln USD. Można je traktować jak prawo własności do rzadkich przedmiotów, np. kart z baseballistami, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych.

Nie inaczej będzie w przypadku Ubisoft Quartz. Każdy token to przedmiot kolekcjonerski, zawierający unikalny numer seryjny oraz historię właścicieli. Każdy Digit zawiera również certyfikat własności, który jest przechowywany w systemie blockchain - teoretycznie innym niż Bitcoin czy Etherum. Ubisoft chwali się również, że korzysta z rozwiązania Tezos, które znacznie bardziej sprzyja środowisku przez mniejszą ilość energii wymaganej do stworzenia tokenu.

Ubisoft Quartz na razie będzie dostępny w wersji beta. Platforma będzie testowana w dziewięciu krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Australii i Brazylii. Polska nie znajduje się na wstępnej liście.

Ubisoft mocno stawia na NFT. Jak przyznaje dyrektor generalny Ubisoftu, Yves Guillemot, firma pracowała z wieloma małymi firmami zajmującymi się blockchainem i zaczyna mieć dobrą wiedzę na temat tego, jak może wpłynąć tym na branżę. Guillemot otwarcie mówi, że chce, aby Ubisoft na tym gruncie był jednym z kluczowych graczy.