Ubisoft pozwoli przenieść gry z serwisu Stadia na swoją platformę

Stadia znika z rynku

Google ma bardzo bogatą historię zamykania wielu usług, które nie osiągnęły zakładanych wyników. Gigant nigdy nie stronił nawet od rezygnowania z projektów, które hucznie zapowiadał i wpompował w nie miliony, a może nawet miliardy dolarów. Nie inaczej jest w przypadku serwisu Stadia, który wprowadzany był do oferty z wielką pompą i miał być przyszłością branży gier. Dzisiaj już wiemy, że te zapowiedzi nigdy się nie ziszczą. Nawet jeśli konkurencyjne platformy jak NVIDIA GeForce Now czy Microsoft xCloud całkiem nieźle sobie radzą, to jednak trudno powiedzieć aby były popularne. Gracze chętniej wybierają konsole oraz komputery PC, a Ci którzy do gier siadają sporadycznie nie chcą płacić abonamentu, skoro grają od święta.

Być może to stało właśnie za decyzją Google o zamknięciu serwisu, który miał zrewolucjonizować branżę gier. Nie wszystkim się to z pewnością spodoba, niektórzy już "płaczą", że stracą kilka tysięcy godzin spędzonych na rozwoju swojej postaci w grze, a inni z pewnością nie są zadowoleni, że gry kupione za pośrednictwem tej platformy przepadną. Na szczęście Google szykuje rekompensaty dla osób, które wydały swoje pieniądze w oficjalnych kanałach, więc przynajmniej większość z graczy de facto nie będzie stratna. Chodzi tu zarówno o zakupione gry jak i o sprzęt w postaci kontrolera. Wygląda też na to, że pojawi się druga opcja, czyli możliwość przeniesienia swoich zakupów na inną platformę, to jednak będzie już zależało od konkretnych producentów gier.

Ubisoft zadba o swoich klientów

Takie plany ma między innymi Ubisoft, który już współpracuje z Google aby przed zamknięciem serwisu Stadia w styczniu przyszłego roku, umożliwić przeniesienia zakupionych tam gier tej firmy na platformę Ubisoft Connect. Pewnie nie każdemu będzie to odpowiadało, bo przeniesienia prawa do gry to jedna kwestia, ale trzeba jeszcze mieć na czym w tą grę zagrać. Użytkownicy, którzy nie posiadają odpowiednio wydajnego komputera albo nie posiadają go wcale, raczej z takiej możliwości nie skorzystają. Stadia miała być rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą inwestować w dodatkowy sprzęt. Nie mniej jednak można oczekiwać, że podobne kroki jak Ubisoft podejmą też inni wydawcy, choć czasu nie mają zbyt wiele.

Ubisoft również jest zainteresowany graniem w chmurze, więc nie jest wykluczone, że za jakiś czas zaoferuje swoim klientom podobne możliwości jak Stadia. Swoją drogą nie zdziwiłbym się również, gdyby za kilka tygodni okazało się, że Stadia zostanie przejęta przez jakiś inny podmiot. Granie w chmurze to gorący temat i pewnie zainteresowanych gotową platformą nie brakuje, pytanie tylko, czy Google będzie zainteresowane sprzedażą.

źródło: The Verge