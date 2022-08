Google Stadia ma za sobą kilka niełatwych okresów, szczególnie gdy mówimy o opiniach bazujących na przeciekach. Niektóre działania włodarzy usługi nie były do końca właściwe, ale dość regularnie słyszymy o problemach platformy oraz widmie zamknięcia jej w niedługim czasie. Czy gdyby tak rysowała się przyszłość Stadii, to LG postanowiłoby obdarować swoich klientów trzymiesięcznym dostępem do subskrypcji Pro? Raczej nie, ale przecież wszystko jest możliwe...

Stadia Pro za darmo na 3 miesiące dla posiadaczy smart TV LG

Teraz skupmy się jednak na faktach, a nie plotkach. LG oferuje swoim klientom dostęp do abonamentu Stadia Pro na trzy miesiące. Z oferty mogą skorzystać posiadacze modeli wspierających webOS 5.0, a więc mowa tu o telewizorach serii B/C/GX z 2020 roku i nowszych. Jakość maksymalna streama, właśnie dzięki Stadia Pro, to rozdzielczość 4K z HDR-em, 60 fps oraz dźwięk przestrzenny. Takie możliwości zyskują zakupione oraz dostępne w abonamencie gry. Po utracie dostępu do Stadia Pro nabyte gry pozostają zapisane na koncie, ale ogrywamy je w gorszej jakości, natomiast gry przypisane do konta w ramach subskrypcji Stadia Pro stają się niedostępne dla nieaktywnego subskrybenta.

W ofercie Stadia znajdziemy wiele głośnych tytułów, w tym FIFA 22, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin’s Creed: Valhalla, Hitman 3 i Baldur’s Gate 3, a także wiele innych. Ze Stadii możemy korzystać także na komputerach (w przeglądarce), na Androidzie (apka), iOS i iPadOS (przeglądarka) oraz na Android TV. Do grania potrzebny jest tylko odpowiedni kontroler - można połączyć wiele modeli za pomocą Bluetooth lub zakupić dedykowany usłudze Stadia Controller, który bezpośrednio łączy się z serwerami Google poprzez Wi-Fi. Niestety, nie kupimy go w oficjalnej dystrybucji Google w Polsce, ale niektóre sklepy sprowadzają i oferują go na własną rękę.