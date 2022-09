Prawie 6000 godzin w Red Dead Redemption 2 do piachu przez upadek Stadii. Fan błaga Rockstar o pomoc

YouTuber zwraca się z błagalną prośbą do Rockstar Games. Na szali znalazły się tysiące godzin spędzonych w Red Dead Redemption 2.

Wieść o tym, że Google ubija Stadię zdążyła już obiec cały Internet. Dla niektórych nie jest to wiadomość zaskakująca, wszakże nie wszystkim udzieliła się wizja usługi do gry w chmurze jako przyszłości branży. Istnieją jednak gracze, którzy Stadię pokochali szczerą miłością, spędzając z nią tysiące godzin. Wiadomość o jej nadchodzącej śmierci spowodowała u jednego z użytkowników niemałe nerwy, bo jego zapis z Red Dead Redemption 2 niebawem trafi do piachu.

Tragedia sympatyka wirtualnych kowbojów

YouTuber ItsColourTV w zaskakująco emocjonalnym tweecie zwrócił się bezpośrednio do Google i Rockstar Games z nietypową sprawą.

Jak się bowiem okazuje, mężczyzna spędził w grze 5907 godzin i cytując „jest bardzo wkurzony” faktem zamknięcia usługi streamingowej. Za kilka miesięcy – dokładnie 18 stycznia 2023 roku – serwery Stadii zostaną oficjalnie wyłączone, a to oznacza, że miesiącami udoskonalana postać ItsColourTV odejdzie na technologiczny śmietnik wraz z platformą. Zdesperowany gracz wręcz błaga, aby Rockstar pozwolił mu na przeniesienie stanu gry na inną platformę, a sama prośba spotkała się z naprawdę zaskakującym wsparciem innych graczy, którzy także zaczęli oznaczać developera i podpisywać się pod błagalnym tweetem.

Źródło: Rockstar

Jak widać odejście Stadii pociąga za sobą smutne konsekwencje, choć warto zaznaczyć, że w tym wypadku mamy do czynienia z nieco niezdrowym fanatyzmem. 5907 godzin w Red Dead Redemption 2? Wow, ja nie dałem rady doczłapać się nawet do ostatniego rozdziału głównego wątku.

