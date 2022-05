Katalog gier abonamentowych w PlayStation Plus rośnie w siłę. Dołączy do niego także katalog Ubisoftu, który tutaj znany będzie jako Ubisoft+ Classics!

Abonamenty na konsolach nie są czymś zupełnie nowym. Już w ubiegłej generacji taka forma przyciągała (niewielkie, ale jednak) grono do konsoli Microsoftu, której (delikatnie mówiąc) nie wiodło się najlepiej. Game Pass zmienił trochę zasady — i to widać. Sony już niebawem wprowadzi PlayStation Plus w odświeżonej formie (zobacz: Konkurent GamePassa od PlayStation startuje w czerwcu. Odkładajcie już pieniądze, jest drogo) — i jak się niedawno okazało, w Polsce także doczekamy się streamingu gier. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem dzisiaj dowiedzieliśmy się także o wzbogaceniu oferty tytułami jednego z największych wydawców na świecie: Ubisoftu. Ich gry, dystrybuowane w formie Ubisoft+ Classics, dostępne będą dla wszystkich opłacających PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium.

Ubisoft+ Classics będzie częścią abonamentu PlayStation Plus. Poznaliśmy też listę gier

Ubisoft+ Classics zaoferuje na starcie 27 gier — ale do końca roku ma się ona rozrosnąć do pięćdziesięciu tytułów. Na dobry początek dostaniemy:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI.

Ubisoft+ Classics — data premiery

Powyższy pakiet gier trafi do użytkowników wraz z premierą odświeżonego abonamentu PlayStation Plus. Azja będzie mogła cieszyć się nim już 24 maja, ale w Europie musimy uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości, bo przyjdzie nam czekać do 23 czerwca. W sam raz na dobre rozpoczęcie gorących wakacji!

Właściciele Xboksa nie mają jednak specjalnych powodów do smutku. Jak wiadomo — obecnie abonament Ubisoft+ dostępny jest wyłącznie na komputerach, Google Stadia oraz Amazon Luna. To jego konsolowy debiut, ale w wiadomości prasowej czytamy, że o gry Ubisoftu wzbogacone zostanie także subskrypcja Xbox Game Pass. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo — wydawca nie podał żadnych szczegółów.