Problemy studia wynikać mają z faktu, że "branża stale przesuwa się w kierunku mega-marek i tytułów o długiej żywotności". Trzeba przyznać, że to dość dziwne tłumaczenie biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie Ubisoft swoimi markami - w szczególności Assassin's Creed przecierał ślady tytułów single player, które angażują graczy na dziesiątki długich godzin rozgrywki. Ubisoft w przypadku nowych części serii, które pojawią się w niedalekiej przyszłości, ma odejść od rozbudowanego świata. Skupiać się mają na historii i oferować graczom znacznie krótszą rozgrywkę niż miało to miejsce w ostatniej trylogii: Origins, Odyssey i Valhalla. Sytuacji nie pomaga fakt, że tytuły pokroju Mario + Rabbids: Sparks of Hope oraz Just Dance 2023 nie spełniły oczekiwań finansowych - co może zaskakiwać biorąc pod uwagę fakt, że seria Just Dance jeszcze kilka lat temu cieszyła się ogromną popularnością.

Pracownicy, którzy swój czas poświęcili na wszystkie skasowane przez Ubisoft tytuły swoich stanowisk nie stracą. Mają zostać przeniesieni do innych gier, nad którymi prace wciąż trwają i które mają szansę ujrzeć światło dzienne. A tych jest przynajmniej kilka i dodatkowe ręce z pewnością się przydadzą. Tym bardziej, że Ubi ma spory problem ze swoją nową marką - Skull & Bones. Piracka gra przygodowa zapowiedziana została 5 lat temu i od samego początku nie ma łatwego cyklu produkcyjnego. Wielokrotnie przekładana, do sklepów miała trafić w marcu tego roku - tak się jednak nie stanie. Ubisoft potwierdził, że tytuł ten został opóźniony - kilkumiesięczny poślizg ma sprawić, że gra spełni oczekiwania graczy i wszystkie napotkane do tej pory problemy zostaną rozwiązane. Jak długo będziemy czekać na premierę? Wiadomo jedynie, że Skull & Bones nie trafi do sklepów wcześniej niż w kwietniu 2023 r.

Ubisoft kasuje gry. 7 tytułów do kosza na przestrzeni ostatniego roku

Sytuacji nie pomaga fakt, że Ubisoft ma problemy z ukończeniem gry, o której firma informowała już w 2008 r. Oficjalnie, Beyond Good & Evil 2 zaprezentowane zostało na konferencji Ubisoft w ramach targów E3 w 2017 r. Od tego czasu nie mamy żadnych konkretów związanych z postępem prac. Studio od czasu do czasu aktualizuje oficjalną stronę gry ze strzępami informacji, jednak wiele wskazuje na to, że Beyond Good & Evil 2 powstaje w ogromnych bólach i produkcja pochłania ogromne ilości pieniędzy, które mogą okazać się wyrzuceniem w błoto - myślę, że po prawie 15 latach od pierwszych zapowiedzi i 6 latach od oficjalnej zapowiedzi, wszyscy o tej grze zapomnieli.

Warto jeszcze pamiętać, że Ubisoft w ostatnim czasie pozyskał licencję na gry ze świata Gwiezdnych Wojen. Za niezatytułowaną jeszcze produkcję odpowiada studio Massive Entertainment. Działająca na silniku Snowdrop gra ma oferować rozbudowany świat pozwalający na podróże między różnymi planetami przepełnionymi misjami fabularnymi, zadaniami pobocznymi i aktywnościami, z których gry Ubisoft znane są od lat. Więcej szczegółów związanych z tym tytułem poznamy jeszcze w tym roku - kiedy? Tego studia nie zdradzają. Julian Gerighty, dyrektor kreatywny Ubisoft, na początku roku zdradził tylko, że 2023 dla studia będzie wielki.