Jak wygląda przyszłość Call of Duty na PlayStation?

Przejęcie Activision przez Microsoft o już kwestia czasu. Choć transakcja nadal badana jest przez organy nadzorujące rynek i konkurencję w kilku kluczowych krajach, wydaje się, że sprawa jest przesądzona. Przejęcie to oznacza jedno - mocne ograniczenie dostępu do gier Activision na konsolach PlayStation - w tym najbardziej dochodowej serii studia - Call of Duty.

Cała dyskusja na temat dalszej obecności Call of Duty na konsolach PlayStation podgrzana została w zeszłym tygodniu. Jak informował serwis The Verge, Phil Spencer, dyrektor generalny Xbox i działu Microsoft Gaming, już na początku roku wysłać miał list do szefa PlayStation, w którym zapewniał go, że po przejęciu Activision firma chce dalszej współpracy - również w kontekście wydawanych na PlayStation tytułów. Chodzi tu przede wszystkim o serię Call of Duty. Phil Spencer miał zapewniać głównego konkurenta, że gracze mogą spać spokojnie.

W styczniu dostarczyliśmy Sony podpisaną umowę gwarantującą Call of Duty na PlayStation, z zachowaniem parytetu funkcji i treści, przez co najmniej kilka kolejnych lat po zakończeniu obecnego kontraktu z Sony

- przekazał redakcji The Verge Phil Spencer dodając jednocześnie, że jest to oferta znacznie wykraczająca poza typowe umowy w branży gier. Szef działu Xbox nie zdradził jednak konkretnych liczb. Z nimi przychodzi teraz szef PlayStation - Jim Ryan, który poczuł potrzebę podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat zaproponowanych przez Microsoft warunków.

Nie miałem zamiaru komentować tego, co zrozumiałem jako prywatną dyskusję biznesową, jednak czuję potrzebę wyjaśnienia sprawy, ponieważ Phil Spencer wyciągnął to na forum publicznej dyskusji

- zaczyna Jim Ryan w przekazanym redakcji GamesIndustry.biz oświadczeniu.

Call of Duty na PlayStation powoli dobiega końca? Szefostwo firmy ostro krytykuje ofertę Microsoftu

Szef PlayStation podkreśla, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce i Microsoft uszanuje dotychczasowe umowy. Firma wyszła jednak z ofertą, że wraz z wygaśnięciem zaoferuje zaledwie 3 lata wsparcia Call of Duty na konsolach PlayStation. A to, zdaniem niebieskich, jest "nieadekwatne na wielu płaszczyznach". Jim Ryan tłumaczy:

Microsoft zaproponował jedynie, aby Call of Duty pozostało na PlayStation przez trzy lata po zakończeniu obecnej umowy pomiędzy Activision i Sony. Po prawie 20 latach Call of Duty na PlayStation, ich propozycja była nieadekwatna na wielu płaszczyznach i nie uwzględniała wpływu na naszych graczy. Chcemy zagwarantować, że gracze PlayStation nadal będą mieli najwyższej jakości doświadczenia związane z Call of Duty, a propozycja Microsoftu podważa tę ideę

Niestety nie znamy szczegółów związanych z obecnymi zobowiązaniami Activision względem PlayStation. W sieci od dawna mówi się jednak, że gracze posiadający w domach konsole PlayStation otrzymają przynajmniej trzy nowe odsłony Call of Duty, z czego jedną ma być tegoroczna premiera Call of Duty Modern Warfare II. Gra w sklepach pojawi się 28 października. Dostępna będzie na Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 i 5 oraz komputerach PC.

Gracze PlayStation będą mieli możliwość zagrania w ten tytuł nieco wcześniej dzięki obowiązującym jeszcze umowom zawartym ze studiem. W dniach 16-17 września dostępna będzie wersja beta dla tych, którzy Call of Duty Modern Warfare II zamówili w przedsprzedaży. W dniach 18-20 do bety będą mogli dołączyć wszyscy gracze PlayStation. 22-23 września Early Access dostępny będzie dla preorderów na konsolach Xbox i komputerach PC. W dniach 24-26 września z bety skorzystać będzie mógł każdy zainteresowany gracz.