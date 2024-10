Twórcy Football Manager znów zawodzą. Fanom kończy się cierpliwość

Na początku miesiąca oficjalnie potwierdziło się to, co fani serii przewidywali od dawna – premiera Football Manager 25 została przełożona na przyszły rok i według wstępnych założeń ma ukazać się do marca 2025. Społeczność z trudem przełknęła tę informację, prosząc jedynie o zaktualizowanie składów na sezon 2024/25 w bieżącej odsłonie gry. Twórcy początkowo stwierdzili, że jest to możliwe do zrealizowania, ale… znów wszystkich rozczarowali. Sports Interactive mierzy się teraz z ogromną falą rozgoryczenia.

Opóźniamy premierę, ale za to aktualnych składów też nie uświadczycie

Jaki jest sens wydawania futbolowego symulatora w połowie sezonu? To pytanie zadają sobie gracze Football Manager, którzy nie doczekają się premiery ulubionej gry w tym roku. Sports Interactive nie wyrobiło się z dowiezieniem gotowego produktu na czas, dlatego gracze poprosili jedynie o zaktualizowanie składów w FM24, by granie miało jakikolwiek sens. To się niestety nie stanie. Twórcy wydali oficjalne oświadczenie, którym kolejny raz zawodzą swoich klientów.

W treści czytamy, że początkowo licencjodawcy zareagowali pozytywnie, ale ostatecznie plan legł w gruzach bo po pierwsze roboty byłoby za dużo, a po drugie takie działania nie są możliwe z powodów licencyjnych, bo te przypisane są już do Football Manager 25.

Jest to znaczące przedsięwzięcie, które odciągnęłoby kluczowe zasoby od dostarczenia FM25 na najwyższym możliwym poziomie jakości, a na takie kompromisy nie możemy sobie pozwolić.

Firma poinformowała, że osoby, które zakupiły FM25 mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą, przepraszając także za zaistniałe niedogodności. Cóż, przeprosiny w tej sytuacji mogą nie wystarczyć, bo społeczność jest już rozjuszona do granic możliwości, co widać po fali krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych. Znając graczy FM25 – o ile w końcu się ukaże – będzie musiało się zmierzyć z potężnym review bombingiem.