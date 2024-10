iiyama wspiera polskich graczy. Uatrakcyjni wyjątkową imprezę

Ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek imprezę masową dla graczy, na której zabrakłoby monitorów. Do organizacji tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest Poznań Game Arena, trzeba ich wyjątkowo wielu. Kilkaset z nich dostarczy firma iiyama w ramach partnerstwa technologicznego. Na co będą mogli liczyć odwiedzający targi z tego tytułu? Już opowiadamy.

iiyama G-Master na PGA 2024

Jedną z atrakcji dla odwiedzających PGA 2024 będą hostessy w strojach iiyama G-Master Będzie można otrzymać od nich pamiątkowy breloczek PGA2024&G-MASTER. Po więcej atrakcji można udać się do pawilonu nr 5, gdzie iiyama we współpracy z Komputronik Gaming zorganizuje konkurs z praktycznymi nagrodami. Przez cały czas trwania imprezy, co godzinę do rąk odwiedzających trafi jeden z monitorów iiyama. Łącznie będzie to aż 28 monitorów, dlatego warto wybrać się właśnie w to miejsce choć na chwilę.





Gdzie szukać marki iiyama na PGA 2024?

Monitory z serii iiyama G-Master dostępne będą w kilku miejscach. Oprócz sceny głównej PGA, będą to stoiska Ubisoft (Rainbow Six, Star Wars: Outlaws), Kingdom Come: Deliverance 2, Gothic Remake, TQH: The Eternal Life of Goldman, Doritos, Z10, Acegear, 11 BIT STUDIOS, MasterCard, Render Cube, Michał Mango, LEGO, Monte oraz Trackmania.

Wielkie święto graczy z całej Polski już pod koniec tego tygodnia. Podobnych konkursów, jak ten organizowany przez iiyama, będzie tam znacznie więcej. Z całą pewnością warto wybrać się choć na chwilę, by wrócić z garścią pamiątek, a być może czymś znacznie cenniejszym.