Stare konie będą rżeć z radości. Zestaw kultowych gier za śmieszne pieniądze

Pamiętacie stare czasy Atari i wzdychacie do gier, które cieszyły się popularnością w latach 80. ubiegłego wieku? Wskakujcie do wehikułu czasu i wybierzcie się w podróż do przeszłości wraz z Humble Atari: Recharged Retro Revival Game Bundle.

Humble Bundle, wcześniej znane jako Humble Indie Bundle, to cyfrowe pakiety multimediów, które w zależności od aktualnie trwającej akcji zawierają gry komputerowe, albumy muzyczne, e-booki lub filmy. Co je wyróżnia? Możesz samodzielnie określić cenę zakupu (z uwzględnieniem ustawionego minimalnego progu). Początkowo Humble Bundle koncentrowało się na niezależnych producentach gier, oferując tytuły na różne platformy – także na konsole.

Pakiety nosiły wówczas nazwę Humble Indie Bundle. Przez 13 lat oferta platformy znacząco się rozszerzyła i nie raz można tam było znaleźć tytuły od dużych wydawców. Jednak najpopularniejsze były te, których minimalny próg cenowy zaczynał się od kilku złotych (równowartość 1 dolara, a później 1 euro). I choć sklep nie organizuje już zbyt często tego typu akcji, gdzie za ok. 4 zł można było dostać kilka, a nawet kilkanaście fajnych pozycji, wciąż cieszy się całkiem sporą popularnością. Czasami pojawiają się perełki jak 18 gier LEGO za mniej niż 60 zł, czy bogaty zestaw gier z serii Resident Evil za nieco mniej niż 120 zł.

Humble Atari Bundle. Powrót do przeszłości

Tym razem Humble Bandle sięga po pionierów komputerowej rozrywki. Atari chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To legendarna firma w branży gier wideo, która odegrała kluczową rolę w rozwoju całego przemysłu gier. Firma została założona w 1972 roku przez Nolana Bushnella i Teda Dabneya — a pierwszą grą, jaką stworzyli, był Pong, czyli teoretycznie prosta do bólu gra przypominająca ping-ponga, która stała się wielkim hitem.

Atari zdobyło ogromną popularność w latach 70. i 80., a dzięki swoim konsolom/komputerom i grom, przyczyniając się do masowego rozwoju przemysłu gier wideo. Atari 2600 było jednym z pierwszych systemów do gier, który trafił do domów ludzi i stał się ikoną tego okresu. Pomimo swojego wielkiego sukcesu w tamtym czasie, Atari doświadczyło sporych trudności w latach 80. ze względu na krach na rynku. Firmie nie zdołało już wrócić do łask i wypadła z wyścigu, chociaż do dziś pozostaje ważnym symbolem w historii gier wideo. I kawałek tej historii będziecie mogli sprawdzić w ramach Humble Atari: Recharged Retro Revival Game Bundle, który dostępny jest do kupienia w 4 zestawach z 5, 9, 12 i 13 produktami, które zabiorą was w podróż do przeszłości.

Co otrzymacie w ramach tego zestawu?

Paczka za 4,58 euro (ok. 19,76 zł)

Asteroids: Recharged

Centipede: Recharged

Black Widow: Recharged

kupon zniżkowy na Yars Rising

kupon zniżkowy na Atari 50: Expanded Edition DLC Bundle

Paczka za 9,16 euro (ok. 39,52 zł)

wszystkie powyższe oraz

Missile Command: Recharged

Gravitar: Recharged

Yars: Recharged

Breakout: Recharged

Paczka za 13,74 euro (ok. 59,28 zł)

wszystkie powyższe oraz

Caverns of Mars: Recharged

Berzerk: Recharged

Quantum: Recharged

Paczka za 18,32 euro (ok. 79 zł)

wszystkie powyższe oraz

Atari 50: The Anniversary Celebration

Atari 50: The Anniversary Celebration to gratka dla fanów firmy i tych, którzy chcieliby poznać historię gier wideo. Znajdziecie tu wirtualne osie czasu łączące w jedno spójne doświadczenie ciekawostki historyczne, cyfrowe artefakty, ponad 60 minut nowych wywiadów, materiały dokumentalne i gry, w które można grać. Gdy natkniesz się na daną produkcję na osi czasu, możesz od razu w nią zagrać. To zestaw składający się z ponad 100 gier obejmujących siedem różnych platform: Arcade, 2600, 5200, 7800, 8-bitowe komputery Atari oraz, po raz pierwszy na nowoczesnych konsolach, Atari Lynx i Jaguar. Do wyboru klasyki pokroju Tempest 2000, Asteroids i Yars' Revenge, a także wiele tytułów, które nie zyskały na popularności, ale są warte poznania.