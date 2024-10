Football Manager 25 opóźniony

W mediach społecznościowych twórców gry Football Manager 25, Sports Interactive, pojawił się smutny komunikat. Wcale nie musimy go czytać, bo jego treść znamy już doskonale. Dokładnie tymi samymi słowami opóźnienia premiery tłumaczą właściwie wszyscy producenci gier komputerowych. Coraz częściej słyszymy, że mimo pracy w pocie czoła i pełnego zaangażowania wszystkich odpowiedzialnych zespołów gra nie jest jeszcze gotowa. Jak zwykle tłumaczy się nam, że twórcom zależy wyłącznie na tym, by w ręce graczy trafił gotowy produkt, który będzie dawał satysfakcję z rozgrywki od pierwszego dnia. Cóż, nie mamy powodów, by twórcom nie wierzyć. Lepiej jest asekuracyjnie opóźnić premierę, niż wydać bubla, ale w terminie.





Nowa data premiery Football Manager 25

Jak czytamy w załączonym wyżej komunikacie, gra nie ukaże się w 2024 roku. Obecnie Sports Interactive zakłada, że uda się oddać ją w ręce graczy w marcu 2025 roku. Twórcy zaznaczają również, że dokładne daty premiery gry na poszczególne platformy zostaną ogłoszone gdy tylko uda się je ostatecznie potwierdzić.

W oświadczeniu czytamy również, kiedy pierwszy raz będziemy mogli zapoznać się z tym, jak będzie wyglądała rozgrywka w nowym FMie. Producent deklaruje, że stanie się to w styczniu 2025 roku.

Cóż, wygląda na to, że w Football Manager 24 pogramy nieco dłużej, niż pierwotnie planowaliśmy. Kto wie, być może dzięki temu niektórym graczom uda się pobić rekord w ilości sezonów rozegranych jako jeden trener.