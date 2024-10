Polacy stworzyli grę o Cthulhu. Już dziś możecie wypróbować ją za darmo!

Pomóż członkom szkolnego kultu przywołać legendarne monstrum. Worshippers of Cthulhu debiutuje dziś we wczesnym dostępie na Steam.

Gotowi na nadejście Wielkich Przedwiecznych? Jeśli tak jak ja należycie do grona fanów mitologi Lovecrafta, to koniecznie musicie wypróbować Worshippers of Cthulhu – gra właśnie dziś weszła w fazę wczesnego dostępu i jest gotowa do przetestowania zupełnie za darmo.

Zbuduj miasto dla Cthulhu

Worshippers of Cthulhu to dzieło Crazy Goat Games, czyli niewielkiego polskiego studia, odpowiedzialnego za takie tytułu jak Republic of Pirates, The Dragoness: Command of the Flame czy The Brave Furries. Tym razem twórcy zabierają gracza do mrocznego świata inspirowanego prozą H.P. Lovecraft, autora słynnej mitologii Cthulhu.

Źródło: Crazy Goat Games

W Worshippers of Cthulhu wcielimy się w zarządcę miasta, który jest zarazem przywódcą kultu, pragnącego przywołać Wielkich Przedwiecznych, czyli kosmiczne istotny znane z opowiadań amerykańskiego pisarza grozy. To typowy city-builder, a to oznacza, że gracz będzie odpowiedzialny za budowę miasta, zarządzanie produkcją i zbieranie surowców, a przy okazji odprawianie rytuałów rodem z najgorszych koszmarów.

Gra trafiła dziś na Stram w ramach wczesnego dostępu, dzięki czemu można wypróbować ją za darmo. Ci, którzy po ukończeniu dema będą czuli niedosyt, będą mogli zakupić ją w promocji za 103,49 zł – oferta aktualna do 4 listopada. Regularna cena produkcji to 114,99 zł. Twórcy planują pozostać w fazie wczesnego dostępu przez około rok, ale te plany mogą się zmienić. Pod tym adresem znajdziecie pełną zawartość udostępnionej dziś wersji.