Integracja Androida i Windowsa nabiera rozpędu. Dostęp do smartfonowych aplikacji z komputera

Microsoft w ostatnich latach coraz bardziej lubi się z Androidem — a regularny rozwój aplikacji Twój Telefon jest tego doskonałym przykładem. Gigant z Redmond jednak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa — i najświeższa aktualizacja systemu w programie Insider jest tego doskonałym dowodem. Windows 10 Insider Preview Build 20185 doczekał się dostępu ze smartfona bezpośrednio z poziomu komputera.

Twój Telefon w nowej odsłonie. Microsoft zabrał się do pracy i widać tego efekty

Aplikacja Twój Telefon regularnie nabiera mocy — i już na dzisiejszym Unpacked Samsunga (na którym zapowiedziano Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 oraz zajawiono Galaxy Z Fold 2) widzieliśmy, że nie tylko Microsoft, ale też producenci smartfonów podchodzą do tej apki dość poważnie. I faktycznie — najświeższa wersja systemu Windows przynosi kolejne usprawnienia — w tym dostęp do aplikacji z urządzeń Samsunga na komputerze z Windows 10. Bez konieczności instalacji emulatorów typu BlueStacks czy innych kombinacji: kilka stuknięć w ekran i działa. Po prostu i aż. Do naszych ulubionych programów możemy zrobić skróty bezpośrednio na komputerze — i nie będziemy musieli za każdym razem sięgać po urządzenie, by… na przykład odpowiedzieć na otrzymane wiadomości. Szybciej, wygodniej — a przy tym na większym ekranie.