Bardzo fajnie wygląda zestawienie trybów treningu, których nowy Samsung Galaxy Watch 3 ma mieć 39. I to jest bardzo dobra wiadomość, widać bowiem, że firma chce by użytkownicy tego sprzętu nie żałowali, że nie wybrali delikatniejszego Galaxy Watch Active 2. Żeby jeszcze lepiej mierzyć naszą aktywność, zegarek będzie oczywiście posiadał monitor tętna, kroków i GPS. Do tego miernik poziomu stresu, śledzenie snu oraz EKG.

Pozostaje jeszcze tak naprawdę tylko kwestia ceny Samsunga Galaxy Watch 3. Obstawiacie, że na ile sprzęt zostanie wyceniony?

Smartwatche z Androidem nie podołały zadaniu walki z Apple Watchem

Sam zdecydowałem się jesienią na zakup Apple Watch i od tego czasu nie opuszcza on mojego nadgarstka, stał się naturalnym przedłużeniem smartfona, a wielu przypadkach po prostu go zastąpił. Zrobił więc dokładnie to, czego nie potrafił dla mnie zrobić żaden inny zegarek na systemie Google. Trochę inaczej podchodziłem do smartwatchy Samsunga, które z generacji na generację były coraz lepsze, ale w zasadzie już od Galaxy S2 prezentowały poziom, który był nieosiągalny dla zegarków z Androidem. Głównie dlatego, że po prostu dobrze działał i spełniał pokładane w nim oczekiwania – zamiast tak jak Android Wear oferować miliona opcji, a nie „dowozić” w najprostszych czynnościach. Testowałem niejeden smartwatch Samsunga i nie mam wątpliwości, że jeśli ktoś ma walczyć z Apple i ich Apple Watchem, to właśnie produkt koreańskiej firmy. A Samsung Galaxy Watch 3 zapowiada się na świetny sprzęt.

