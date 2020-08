Samsung Galaxy Z Fold 2 ma szansę zatrzeć ślady po niezbyt udanym poprzedniku

Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7 i Galaxy Watch 3 — tegoroczna odsłona Galaxy Unpacked napakowana była premierami nowych smartfonów, tabletu i zegarka. Nie zapomniano też o innowacyjnych urządzeniach, które wciąż mają szansę na zrewolucjonizowanie rynku urządzeń mobilnych. Pierwsze próby składanych smartfonów, choć robiły ogromne wrażenie, szybko okazały się, nie bójmy się użyć tego słowa, niewypałem. Samsung bije się w piersi i obiecuje, że druga generacja Galaxy Fold będzie zupełnie innym doświadczeniem, niż to, z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Na pierwszy ogień idzie zmiana nazwy. Samsung stawia na nową nazwę, która współgrać będzie z Galaxy Z Flip i Z Flip 5G. Nowy model „składaka” będzie się nazywał Galaxy Z Fold 2, co także sugerowały wszystkie przecieki i nieoficjalne informacje. Zmiana nazwy może przynieść pozytywne skutki i zapomnieć o eksperymentalnym, pierwszym, modelu, który nie do końca spełnił oczekiwania — zarówno samego producenta, jak i użytkowników czekających na rewolucję.

Samsung Galaxy Z Fold 2. Nowa odsłona składanego smarfona ma szansę wymazać z pamięci problemy pierwszego modelu

A ta może przyjść wraz z premierą Galaxy Z Fold 2. Smartfon przypomina nieco swojego poprzednika, jednak z dwoma, bardzo istotnymi zmianami, które rzucają się w oczy od razu. Zewnętrzny ekran to pełnoprawny, 6,2-calowy wyświetlacz pokrywający przednią obudowę Z Fold 2. W środku znajdziecie jeszcze większy, rozkładany 7,6-calowy ekran pozbawiony brzydkiej ramki, w której w poprzedniku umieszczone były aparaty. W Galaxy Z Fold 2 zdecydowano się na dziurę, do której przyzwyczaiły nas przeróżne modele smartfonów od kilku producentów. Galaxy Fold to ekran plastikowa folia. Tym razem dostaniemy cienkie szkło, które Samsung wykorzystał już w przypadku Galaxy Z Flip.

Sam ekran charakteryzować się będzie 120 Hz odświeżaniem, co pozytywnie wpłynie na odbiór wyświetlanego na nim obrazu. Wzmocniono też sam zawias, który naszpikowany będzie nowoczesnymi technologiami pomagającymi zwalczać kurz i inne drobinki będące zabójcze dla poprzedniego modelu. A co w środku? Wiadomo, że Galaxy Z Fold 2 napędzany będzie Snapdragonem 865 Plus. Samsung nie zdradził jednak zbyt wielu szczegółów na temat pozostałych podzespołów — wszystkiego dowiemy się za kilka tygodni.

Samsung Galaxy Z Fold 2. Jeszcze jedna prezentacja przed nami

Samsung potrzyma Was jeszcze w napięciu i więcej informacji na temat nowego modelu poznacie dopiero w przyszłym miesiącu. Na 1 września planowana jest kolejna prezentacja w całości poświęcona Galaxy Z Fold 2. Tego dnia ruszą też zamówienia przedpremierowe. Dziś skupiono się przede wszystkim na zmianach, jakie zaszły w samej konstrukcji smartfona, które przyczynią się do wzmocnienia jego budowy i umożliwią wygodne korzystanie bez obaw o szybkie jego uszkodzenie. Te obawy były największą bolączką Galaxy Fold, który już przed oficjalną premierą wzbudził wiele kontrowersji.