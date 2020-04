Microsoft przebił Apple na jego własnym polu! Na takie funkcje czekałem

Aplikacja ma być domyślnie zintegrowana z najpopularniejszymi serwisami streamingowymi: Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music i Google Podcast. Microsoft zaznacza jednak, że możliwe będzie dodatnie także własnej aplikacji do programu. Mam więc nadzieję, że z funkcji będą mogły skorzystać osoby, które używają tradycyjnych odtwarzaczy muzyki na Androida. Dałoby to bowiem aplikacji dużo więcej zastosowań. To, które jestem w stanie wymyślić od razu, to np. sytuacja, kiedy jesteśmy w podróży i nie chcemy robić z naszego telefonu przenośnego hotspota, aby używać Spotify na laptopie. Docenią to też osoby, które po przyjściu do domu nie chcą wyłączać muzyki by podpinać słuchawki do komputera. Możliwych zastosowań jest tyle, ilu jest użytkowników i choć na razie funkcjonalność ta jest mocno ograniczona, to patrząc, że Microsoft zdaje się mocno pracować nad programem Twój Telefon, to jestem zdania, że to nie ostatnie słowo firmy w tej sprawie.

Microsoft ♥ Samsung

Co dociekliwsi na powyższym screenie mogli zauważyć, że przedstawiona tam aplikacja Twój Telefon różni się od innych dodatkową funkcją o nazwie „Phone Screen”. Nie, nie jest to ani błąd ani też element wspomnianego Preview Buildu. Jest to natomiast efekt zażyłości Samsunga i firmy z Redmond. Właściciele modeli z serii Galaxy, a więc S, A oraz Note będą niedługo mieli możliwość streamowania na ekran komputera pulpitu swojego smartfonu i wykonywania na nim operacji. Pozwala on m.in. na przeglądanie aplikacji, działanie w nich oraz przesył plikówdo 512 MB z i na telefon metodą „przeciągnij i upuść”. Usprawnienie jest teraz powoli wypuszczane dla wszystkich nowszych urządzeń Samsunga. Na moim Galaxy A40 jeszcze nie zawitało, ale kiedy się pojawi – z chęcią zacznę z niego korzystać.

Starting now and through the next few weeks, Drag & Drop will be rolling out beyond windows insiders to all #linktowindows users. When this feature reaches your device you will see a pop up. This is great to drag videos out of Gallery app albums and PDFs from My Files app into PC https://t.co/9aPOveRiLO pic.twitter.com/2wneQlkjEE — Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) April 24, 2020

Oczywiście – z oceną tego, jak nowe elementy aplikacji Twój Telefon działają wstrzymam się do czasu, aż ich użyję. Jednak nie można odmówić, że Microsoft wkłada wiele pracy w to, aby ten program z ciekawostki stał się naprawdę użytecznym narzędziem pracy. Jeżeli będzie działał stabilnie, oznacza to, że firma wykonała niesamowicie duży krok by pobić Apple w tym, w czym było najmocniejsze – tworzeniu ekosystemu. O ile bowiem można wyświetlić ekran iPhona na Macu, o tyle np. kopiowanie plików nie jest już takie proste. Szczególnie, że iOS wciąż nie ma pełnoprawnego ich eksploratora, tak jak Android.

I tak, przed Microsoftem jeszcze dużo pracy, chociażby aby możliwość zarządzania plikami dać wszystkim użytkownikom Androida. Patrząc jednak, jak szybko rozwija się omawiane narzędzie, jestem podekscytowany tym, co firma z Redmond jeszcze dla nas w tym temacie przygotowała.

Źródło: Blog Windows