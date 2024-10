Twój iPhone wkrótce będzie zupełnie inny. Podziękuj Unii

Apple szykuje się do wprowadzenia kolejnych zmian w systemie iOS podyktowanych nowymi przepisami Unii Europejskiej. To efekt obowiązujących dyrektyw DSA i DMA.

Najważniejszą zmianą wynikającą z wprowadzenia w życie Aktu o rynkach cyfrowych (DMA) dla Apple był fakt, że firma zmuszona została do otwarcia się na zewnętrze sklepy z aplikacjami, z których będą mogli korzystać użytkownicy z Unii Europejskiej. Zmienia się też sposób realizacji płatności wewnątrz aplikacjach. To oznacza, że klienci będą mieli więcej możliwości płacenia za cyfrowe treści, usługi, itp. Twórcy, w tym np. Spotify, docelowo będą mogli oferować wygodne płatności w aplikacji (lub na stronie internetowej), które pozwolą na częściowe ominięcie wysokich prowizji Apple.

Co więcej, amerykański gigant zaoferuje również możliwość złożenia wniosku o dodatkową interoperacyjność ze sprzętem i funkcjami oprogramowania wbudowanego w iPhone'a i iOS, które wcześniej nie były dostępne dla zewnętrznych deweloperów. Choć na ten temat nie wiadomo, o co konkretnie chodzi, można podejrzewać, że sprawa dotyczy API oraz niektórych aspektów systemowych, które do tej pory zarezerwowane były wyłącznie dla oprogramowania oferowanego przez twórców Apple. Firma dopuści też do App Store dostawców aplikacji oferujących strumieniowanie gier – choć do tej pory nikt z tego rozwiązania jeszcze nie skorzystał.

iOS w Unii zupełnie inny niż w USA

Niektóre firmy już wykorzystały sytuację zmieniającego się rynku i nowych przepisów Unijnych. Pojawiły się alternatywne sklepy, typu AltStore, ale nie oferują one na tyle rozbudowanej biblioteki aplikacji i gier, by skutecznie zagrozić pozycji Apple. Do gry wróciło także Epic Games, które udostępniło swój własny sklep z grami, co poskutkowało oficjalnym powrotem Fortnite na iOS (a także na iPadOS). Małe kroki, ale znaczące – przynajmniej w Unii Europejskiej. Gracze z innych krajów, w tym z USA, nie mają możliwości korzystania z tych samych rozwiązań, co w Europie. Patrząc jednak na ostatnie wyroki amerykańskich sądów, można podejrzewać, że i tam sytuacja się zmieni.

Jednak to nie koniec zmian i wyzwań przed Apple. Firma musi też dać możliwość odinstalowywania aplikacji systemowych i dać użytkownikom możliwość zmiany domyślnych apek – nie tylko przeglądarek, czy klientów poczty elektronicznej. I to bez utraty funkcjonalności oferowanych przez iOS. Do tej pory, rezygnacja z Safari na rzecz Chrome oznaczała m.in. brak możliwości korzystania z Apple Pay. To zmieniło się kilka tygodni temu wraz z iOS 18. Ale to nie wszystko, gdyż wraz z iOS 18.2, które trafiło właśnie do kanału beta, narzędzia związane z możliwością odinstalowywania i instalowania aplikacji systemowych, idą dużo dalej.

W pierwszej becie iOS 18.2 zainstalowanej na iPhone'ach w Unii Europejskiej pojawia się możliwość całkowitego usunięcia z systemu Safari, aplikacji Aparat, Wiadomości, czy Zdjęcia. A to dopiero początek, gdyż aktualizacja umożliwia usuniecie sklepu App Store i zastąpienie go jednym z alternatywnych marketplace'ów dostępnych do pobrania bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Przed usunięciem sklepu Apple pojawi się jednak specjalny komunikat, informujący o tym ile aplikacji zostało przez niego pobranych i że w przypadku ich aktualizacji, nie będzie można ich pobrać. Co ważne, w przypadku usunięcia App Store w iPhone'a, w ustawieniach smartfona pojawi się przycisk umożliwiający ponowne pobranie sklepu.