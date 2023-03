1 marca Twitter przez kilka godzin nie działał - wystarczyło wejść na stronę główną serwisu, by przekonać się, że mamy do czynienia z poważną awarią. Nawet po zalogowaniu się wyświetlały się komunikaty "Witaj na Twitterze! Tutaj najszybciej dowiesz się, co słychać na świecie. Znajdź osoby i tematy warte obserwowania." lub "Coś poszło nie tak. ale nie martw się, to nie Twoja wina. Spróbujmy jeszcze raz". Co ciekawe, o ile nie działało wyświetlanie tweetów na stronie głównej Twittera, tak odwiedzając konkretne profile i użytkowników, ich wpisy były niewidoczne. Nie działała ani zakładka "Dla ciebie", ani "Obserwujesz". Problemy z dostępnością serwisu społecznościowego trwały kilka godzin. Jednak chyba nikt się nie spodziewać, że niecały tydzień później Twitter znów mierzyć się będzie z usterką.

Twitter znów nie działa. Tym razem to problemy z linkami

Źródło: Depositphotos

Jeśli jesteście zaprawionymi użytkownikami Twittera, to z pewnością obserwujecie wiele kont, które udostępniają linki do zewnętrznych stron oraz multimedia. Obecnie ta funkcjonalność nie działa. Kliknięcie w dowolny link zamieszczony w tweecie kieruje do pustej strony wyświetlający następujący błąd:

{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}

Co ciekawe, do dzisiejszej usterki przyznają się sami programiści Twittera. Na oficjalnym koncie Twitter Support czytamy:

Niektóre części Twittera mogą teraz nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Dokonaliśmy wewnętrznej zmiany, która miała pewne niezamierzone konsekwencje. Pracujemy nad tym teraz i udostępnimy informacje, gdy zostanie to naprawione

Jak długo potrwają problemy? Tego nie wie nikt. Musicie uzbroić się w cierpliwość. Choć wpisy wyświetlają się bez większych problemów, tak na poprawne wyświetlanie linków i multimediów będziemy musieli nieco dłużej poczekać.

Aktualizacja 18:45

Dzisiejsza usterka nie trwała zbyt długo. Ekipie odpowiedzialnej za działanie Twittera udało się w dość szybki sposób przywrócić problematyczne API do poprzedniego stanu. W sprawie zabrał głos także Elon Musk, który zapewnił, że problemy zostaną szybko naprawione.