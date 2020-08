Technologiczny gigant dopiero zaczął zarabiać, a urząd już chce mu wlepić ćwierć miliarda dolarów kary. Słusznie?

Twitter ma ostatnio pod górkę tak bardzo, że rada nadzorcza powinna wyposażyć się w czekany i raki, bo inaczej mogą mieć problem z przejściem przez kolejny kwartał. Nie dość, że platforma jest w otwartym konflikcie z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jeszcze nie ma zamiaru iść swojemu oponentowi na rękę. Jakby tego było mało, niedawne włamanie i przejęcie kontroli nad profilami popularnych osób jak Barack Obama czy Bill Gates tylko pogorszyło reputację marki i podkopało zaufanie użytkowników. Twitter z niepokojem patrzy więc w przyszłość, zastanawiając się, czy jego wyniki finansowe za ten rok utrzymają się na takim poziomie jak ostatnio, kiedy to po raz pierwszy w wieloletniej historii swojego istnienia zaczął zarabiać. Jeżeli nawet w 2020 firma wyjdzie na plus, to duża część, jeżeli nie wszystkie zyski mogą pójść na opłacenie kary, jaką na Twittera chce nałożyć Federalna Komisja Handlu.

FTC kontra Twitter, a na stole kara w wysokości 250 mln dolarów

Rozwój wydarzeń wydaje się być bardzo mało pozytywny dla Twittera. Od października zeszłego roku FTC przygląda się bowiem temu, w jaki sposób Twitter pozyskiwał dane do świadczenia usług reklamy (m.in. targetowania odbiorców). Komisja oskaża platformę o to, że do tego celu wykorzystała adresy e-mail i dane, które użytkownicy dostarczyli im aby podnieść bezpieczeństwo swojego konta”. FTC nie pobłaża w tym względzie i jakiś czas temu Facebook musiał zapłacić okrągłe 5 miliardów dolarów kary w podobnej sprawie. Kwota, o jakiej mówi się w przypadku Twiitera jest znacznie mniejsza, co nie znaczy, że mała – 250 mln dolarów to jakby nie patrzeć całkiem sporo pieniędzy. Pieniędzy, które w trudnych dla siebie czasach platforma będzie musiała odjąć od swoich zysków.