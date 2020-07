Niestety dla niektórych, cała ta akcja miała bardzo mało wspólnego z osobami/firmami które były posiadaczami tych kont, a więcej z cyberprzestępcami, którzy używając sztuczek socjotechnicznych na pracownikach Twittera uzyskali dostęp do narzędzi administracyjnych, a to z kolei pozwoliło im publikować w imieniu wszystkich wspomnianych powyżej podmiotów. To, że pracownicy Twittera dali się zrobić na szaro zapewne bez wykorzystania nawet jednej linijki kodu jest tematem na zupełnie inny wpis, na który będzie jeszcze wiele okazji, ponieważ jestem przekonany, że w najbliższym czasie będziemy świadkami poważnych reperkusji z tego powodu dla całej platformy. Dużo mocniej zastanawia mnie jednak coś innego.

Skąd tak dużo głupich ludzi miało tyle pieniędzy?

118 tysięcy dolarów – tyle właśnie wpłynęło na portfel przestępców znajdujący się pod podawanym przez nich adresem. Sumarycznie 373 osoby w pół godziny zrzuciły się na pensje „hakerów”. Wychodzi mniej więcej po 300 dolarów na głowę. Myślę, że gdyby shakowano więcej niż kilkanaście kont, spokojnie można założyć, że liczba ta wzrosłaby do nawet kilka tysięcy użytkowników Twittera. Ale i tak – prawie 400 osób, które dało się nabrać na to, że Uber albo Apple (!) magicznie pomnożą ich oszczędności. Ma-sa-kra.

I najgorsze jest w tym wszystkim to, że nic nie wskazywało na to, że taka operacja ma w ogóle szanse się powieść. Kiedy słyszymy o oszustwach „na policjanta”, bądź „na wnuczka”, zazwyczaj myślimy, że taki sposób wyłudzania środków kierowany jest do osób starszych. Osób, które nieświadome współczesnych zagrożeń nie przypuszczają, że ktoś może podrobić mundur i odznakę. Jednak w tym wypadku mamy do czynienia z użytkownikami Twittera, czyli osobami, które muszą przynajmniej w teorii ogarniać, jak działa komputer i internet. Ponadto – muszą wiedzieć czym jest Bitcoin i posiadać jakieś zasoby środków w tej kryptowalucie. Oczywiście posiadanie bitcoinów nie chroni przed byciem kretynem, ale mam takie poczucie, że jeżeli ktoś w książce zwanej internetem dotarł do rozdziału „kryptowaluty” to musiał wcześniej chociaż przewertować ten o cyberzagrożeniach, albo chociaż zobaczyć go w spisie treści. No i trzecia, ostatnia sprawa – to oszustwo było szyte tak grubymi nićmi, że nie była to nawet fastryga. Już bardziej stereotypowo się nie dało, nawet nigeryjski książę by tu nie pomógł. A mimo to – 118 tysięcy dolarów w pół godziny trafiło na konto przestępców i nigdy nie wróci do swoich właścicieli.

Ten „atak” to nie początek, ani tym bardziej nie koniec. Gwarantuje, że nic z niego się nie nauczymy

Każdy z poszkodowanych miał zapewne swoje powody, by wpłacić pieniądze wprost do kabzy przestępców. Powody, które w ogólnym rozrachunku nie mają znaczenia. Jeżeli bowiem w tak banalny sposób udało się oszukać użytkowników Twittera, osoby które może nie są intelektualną śmietanką tego świata, ale które powinni przynajmniej w teorii widzieć w takich twittach rękę oszustów, to można oszukać każdego i zawsze. Jest to jedno wielkie potwierdzenie, że takie, nawet najbardziej prymitywne pułapki zadziałają, jeżeli będą zastawione na odpowiednio dużą skalę . Jeśli to był test tego, jak jako ludzkość radzimy sobie z kwestiami bezpieczeństwa, to oblaliśmy go z hukiem. Na co nam bowiem szyfrowanie end-to-end w komunikatorach, używanie skomplikowanych haseł czy jakikolwiek antywirus, jeżeli część z nas da pieniądze przestępcom, jeżeli ci o nie poproszą? I z drugiej strony – po co przestępcy mają się bawić w łamanie jakichkolwiek zabezpieczeń, jeżeli wystarczy podejść jednego czy dwóch stażystów na umowie o dzieło w platformie społecznościowej, żeby zyskać dużo, dużo więcej. Takie „ataki” będą zdarzały się częściej. Jeżeli przez 30 lat istnienia internetu jako ludzkość nie nauczyliśmy się na tyle, by nie dać się nabrać na tak banalnie prosty fortel – już się nie nauczymy.