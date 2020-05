Dzisiejszy poranek zaczął się tym, że na wielu portalach rozbrzmiewały nagłówki pokroju: „Trump pozamyka portale społecznościowe”. Chodzi tu oczywiście wydane wczoraj rozporządzenie, mające być odwetem w stronę Twittera za oznakowanie postów Donalda Trumpa jako potencjalnie wprowadzających w błąd. Prezydent w rewanżu oskarżył platformę o tłamszenie zapisanej w amerykańskiej konstytucji wolności słowa. Wczoraj natomiast zaprezentował dokument, wedle którego platformy Twitter i Facebook przestają w rozumieniu prawa być medium wymiany informacji a stają się wydawcami. Chodzi tu o weryfikację sekcji 230 z ustawy dot. telekomunikacji z 1996 r.

No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider

Głównym zarzutem jest tu to, że platformy takie jak Facebook czy Twitter (obie wymienione w rozporządzeniu) mają moc moderacji wpisów (czyli kontrolę nad treściami), ale nie mimo wszystko wciąż mają zapewnioną ochronę tak, jakby tej kontroli nie miały. Jeżeli weryfikacja którą ma przeprowadzić FCC przebiegnie po myśli Trumpa oznacza to, że platformy social media staną się odpowiedzialne za wszystkie treści, jakie użytkownicy w nich zamieszczą, a z drugiej – zostają pozbawione specjalnej ochrony, umożliwiając tym samym wytoczenie im procesu sądowego. Ten z kolei miałby zostać wytoczony platformom przez FTC, jeżeli do Białego Domu spłynęłyby skargi na działanie w.w. platform. Czy to oznacza, że w Stanach Zjednoczonych właśnie ukręcono prawnego bata na social media? No nie do końca.

Po pierwsze – rozporządzenie Trumpa jest tym, czym jest – rozporządzeniem wykonawczym.

Pomimo tego, że rozporządzenie wchodzi w życie z momentem podpisania, nie oznacza to, że prezydent może dowolnie zmieniać prawo. Przede wszystkim – rozporządzenie takie może być zniesione na dwa główne sposoby. Po pierwsze przez Kongres, co w tym wypadku jest mało prawdopodobne. Drugim organem, który może unieważnić rozporządzenie jest Sąd Najwyższy, który ma prawo to zrobić, jeżeli jest ono niezgodne z konstytucją. I jak pewnie zgadliście – rozporządzenie Trumpa przez prawie wszystkich ekspertów uznawane jest za niezgodne z konstytucją. Chociażby dlatego, że przyznając Facebookowi i Twitterowi rolę taką jaką mają telewizja czy prasa, znajdują się one pod ochroną pierwszej poprawki do konstytucji. Co ironiczne – jest to ten sam przepis, na który powołuje się Trump w swoim rozporządzeniu.

Social media can be frustrating. But an Executive Order that would turn the FCC into the President's speech police is not the answer. It's time for those in Washington to speak up for the First Amendment. History won't be kind to silence.https://t.co/EMXepatxtc — Jessica Rosenworcel (@JRosenworcel) May 28, 2020

Ponadto, rozporządzenie czyni z FCC (Federalna Komisja Łączności) i FTC (Federalna Komisja Handlu) podmioty odpowiedzialne za regulacje platform social media. Problem Trumpa może polegać na tym, że są to agencje niezależne, które mogą zignorować rozporządzenie. Część ekspertów sugeruje, że tak właśnie będzie wyglądał najbardziej prawdopodobny scenariusz.

… it's hard to imagine the FCC will do anything with it. And as for the FTC, Trump doesn't have the authority to issue his directive, and the Commission will ignore it. Pay no attention to that man in front of the curtain. /2https://t.co/oiuD7ebWol — Marty Lederman (@marty_lederman) May 28, 2020

Trump walczy tylko o swoje

Dla mnie rozporządzenie Trumpa nie jest niczym więcej niż próbą wymuszenia na platformach social media specjalnego traktowania dla swoich wpisów. Prezydent bardzo dobrze zna moc social mediów i wie, że nawet tak prosty zabieg jak oznaczenie jego tweetów jako wprowadzających w błąd może mieć duże skutki wizerunkowe i przełożyć się na wyniki kampanii. Dlatego też warto spojrzeć na to rozporządzenie właśnie przez pryzmat zbliżających się wyborów. Do nich pozostało jeszcze pół roku i to właśnie dlatego Trump w swoich zapowiedziach odwoływał się do elektoratu konserwatywnego, pomimo że chyba wszyscy wyraźnie widzą, że chodzi tu tylko o jego tweety. Właśnie dlatego też rozporządzenie dotyczy tylko Facebooka i Twittera – dwóch platform z których korzysta POTUS. Jest więc wysokie prawdopodobieństwo, że Biały Dom będzie korzystał (bądź chciał korzystać) z tego prawa wyłącznie do swoich celów.